Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, rạng sáng 15-1-2020, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân T4 của quân đội Syria. Phương thức tấn công của tiêm kích F-16I Sufa đã có sự thay đổi cực kỳ bất ngờ, đó là chúng không phóng tên lửa từ không phận Lebanon nữa mà áp sát mục tiêu cần phá hủy. Do các máy bay chiến đấu Israel đã ở trong không phận Syria, lẽ ra hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của quân đội Syria đã phải lên tiếng, vì đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Trong những trận đánh trước, do bị che khuất bởi các dãy núi ở biên giới Lebanon nêu nếu như S-300 phóng đạn thì tiêm kích Israel chỉ cần hạ độ cao rồi ẩn nấp là sẽ thoát nạn. Nhưng khi đã bay vào sâu trong đất Syria thì hàng rào tự nhiên che đỡ cho tiêm kích Israel không còn nữa, theo lý thuyết thì hệ thống phòng không S-300PM nâng cấp của Syria phải bắn hạ một cách dễ dàng. Được biết phòng không Syria bảo vệ căn cứ đã đưa ra phản ứng, như mọi khi họ vẫn tuyên bố "diệt hầu hết mục tiêu" nhưng cũng thừa nhận đã có tên lửa Israel lọt lưới và gây thiệt hại cho mặt đất. Nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất ở đây đó là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 nâng cấp của quân đội Syria hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong trận đánh vừa rồi. Lý do tại sao S-300 Syria không khai hỏa mặc dù tiêm kích F-16I Israel đã nằm gọn trong tầm bắn chưa được bình luận chính thức, tuy nhiên điều này một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về hiệu suất của vũ khí trên. "Cần lưu ý rằng Nga không muốn xung đột với Israel ở Syria, tuy nhiên khi Tel Aviv vi phạm tất cả các thỏa thuận hiện có với Matxcơva và sự an toàn của binh lính Nga bị đe dọa thì cần phải có phản ứng". "Điều này đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hiệu quả của S-300, bởi vì tại thời điểm này, chúng ta đang nói về sự thất bại hoàn toàn trong việc bảo vệ không phận Syria", một chuyên gia quân sự đến từ trang Avia của Nga lưu ý. Khả năng đang được nhắc tới nhiều nhất là tiêm kích F-16I Sufa của không quân Israel đã thực hiện đường bay thấp, bám địa hình để xâm nhập khu vực cần tấn công khiến radar của S-300 chẳng thể nào nhận diện ra. Mặc dù được quảng cáo là có khả năng diệt mục tiêu ở mọi độ cao, nhưng thực chất tên lửa đánh chặn của S-300 được thiết kế để phá hủy vật thể bay trong dải độ cao trung bình và lớn. Đánh tầm thấp chưa bao giờ là thế mạnh của S-300, thực tế trong đội hình tác chiến nó luôn cần tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 đứng cạnh để bảo vệ. Hành động mới nhất của không quân Israel tiếp tục khẳng định chính sách cứng rắn của chính quyền Tel Aviv, đó là sẽ đánh bật toàn bộ lực lượng vũ trang Iran khỏi Syria.

