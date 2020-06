Những cuộc tấn công tên lửa do không quân Israel phát động đã được ghi nhận xảy ra cùng lúc ở Hama, Al-Suweida và Deir ez-Zor. Đây là trận oanh kích lớn nhất vào lãnh thổ Syria trong thời gian gần đây. Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London tuyên bố rằng các hệ thống phòng không triển khai ở Cao nguyên Golan đã phát hiện ra tốp tiêm kích của Israel đầu tiên, qua đó hé lộ hướng tấn công. Nhiều hãng thông tấn Ả Rập trong đó bao gồm Al-Arabiya đã thông báo về việc xâm nhập vào không phận trên khu vực này của 4 máy bay quân sự thuộc không quân Israel Hậu quả cuộc tấn công bất ngờ do tốp chiến đấu cơ nói trên thực hiện đã làm thiệt mạng ít nhất 2 binh sĩ quân đội chính phủ Syria và làm bị thương 4 người khác. SOHR nói thêm rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện trên "những cơ sở quân sự của Iran" ở khu vực Tal as-San (Al-Suweida) và Kabbaj (Deiz-ez-Zor). "Với sự trợ giúp của những tên lửa không đối đất, trung tâm quân sự của lực lượng Shiite thân Iran ở khu vực As-Sukhne đã bị phá hủy. Kết quả của cuộc tấn công này là ít nhất 5 người thiệt mạng", SOHR cho biết. Bên cạnh đó, trung tâm radar và liên lạc của lực lượng chính phủ Syria ở miền Nam nước này cũng bị tấn công bằng tên lửa. Tại đó một tháp truyền thông bị phá hủy. Phía Syria cho biết 2 mục tiêu đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Do Israel không báo cáo tổn thất của máy bay nên có thể giả định rằng phía Syria đang nói về tên lửa bị chặn. Nhưng kể cả thông tin mà phía Syria đưa ra là chính xác thì thành tích tiêu diệt 2 tên lửa trong số hàng chục quả đạn bị bắn đi, không gây thiệt hại cho máy bay đối phương vẫn bị xem là quá nghèo nàn. Vấn đề nữa cần lưu tâm đó là mặc dù đã nhận diện được tốp tiêm kích Israel xâm nhập khá sớm, nhưng các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa của Syria như Buk-M2E hay S-300 vẫn án binh bất động. Tham gia trận đánh trả vừa qua chủ yếu vẫn là những tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 tầm ngắn, chúng chỉ bắn chặn khi đạn hành trình Israel đã tới rất gần. Thông qua vụ tấn công trên có thể nhận thấy chiến thuật tấn công của máy bay chiến đấu không quân Israel mặc dù không mới nhưng cực kỳ khó đối phó. Những tên lửa hành trình Delilah khi được phóng đi đều duy trì quỹ đạo bay rất thấp, khiến các hệ thống phòng không chẳng thể nào đánh chặn từ xa do giới hạn bởi đường chân trời vô tuyến điện từ. Hiệu quả thấp và sự bất lực của S-300 từ khi có mặt tại Syria lại làm phát sinh thêm nhiều câu hỏi về năng lực tác chiến thực tế của vũ khí này. Có lẽ thời kỳ của những hệ thống phòng không tầm xa được thiết kế để đánh chặn máy bay ném bom cồng kềnh hoạt động ở độ cao lớn như S-300 đã đến hồi kết.

Những cuộc tấn công tên lửa do không quân Israel phát động đã được ghi nhận xảy ra cùng lúc ở Hama, Al-Suweida và Deir ez-Zor. Đây là trận oanh kích lớn nhất vào lãnh thổ Syria trong thời gian gần đây. Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London tuyên bố rằng các hệ thống phòng không triển khai ở Cao nguyên Golan đã phát hiện ra tốp tiêm kích của Israel đầu tiên, qua đó hé lộ hướng tấn công. Nhiều hãng thông tấn Ả Rập trong đó bao gồm Al-Arabiya đã thông báo về việc xâm nhập vào không phận trên khu vực này của 4 máy bay quân sự thuộc không quân Israel Hậu quả cuộc tấn công bất ngờ do tốp chiến đấu cơ nói trên thực hiện đã làm thiệt mạng ít nhất 2 binh sĩ quân đội chính phủ Syria và làm bị thương 4 người khác. SOHR nói thêm rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện trên "những cơ sở quân sự của Iran" ở khu vực Tal as-San (Al-Suweida) và Kabbaj (Deiz-ez-Zor). "Với sự trợ giúp của những tên lửa không đối đất, trung tâm quân sự của lực lượng Shiite thân Iran ở khu vực As-Sukhne đã bị phá hủy. Kết quả của cuộc tấn công này là ít nhất 5 người thiệt mạng", SOHR cho biết. Bên cạnh đó, trung tâm radar và liên lạc của lực lượng chính phủ Syria ở miền Nam nước này cũng bị tấn công bằng tên lửa. Tại đó một tháp truyền thông bị phá hủy. Phía Syria cho biết 2 mục tiêu đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Do Israel không báo cáo tổn thất của máy bay nên có thể giả định rằng phía Syria đang nói về tên lửa bị chặn. Nhưng kể cả thông tin mà phía Syria đưa ra là chính xác thì thành tích tiêu diệt 2 tên lửa trong số hàng chục quả đạn bị bắn đi, không gây thiệt hại cho máy bay đối phương vẫn bị xem là quá nghèo nàn. Vấn đề nữa cần lưu tâm đó là mặc dù đã nhận diện được tốp tiêm kích Israel xâm nhập khá sớm, nhưng các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa của Syria như Buk-M2E hay S-300 vẫn án binh bất động. Tham gia trận đánh trả vừa qua chủ yếu vẫn là những tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 tầm ngắn, chúng chỉ bắn chặn khi đạn hành trình Israel đã tới rất gần. Thông qua vụ tấn công trên có thể nhận thấy chiến thuật tấn công của máy bay chiến đấu không quân Israel mặc dù không mới nhưng cực kỳ khó đối phó. Những tên lửa hành trình Delilah khi được phóng đi đều duy trì quỹ đạo bay rất thấp, khiến các hệ thống phòng không chẳng thể nào đánh chặn từ xa do giới hạn bởi đường chân trời vô tuyến điện từ. Hiệu quả thấp và sự bất lực của S-300 từ khi có mặt tại Syria lại làm phát sinh thêm nhiều câu hỏi về năng lực tác chiến thực tế của vũ khí này. Có lẽ thời kỳ của những hệ thống phòng không tầm xa được thiết kế để đánh chặn máy bay ném bom cồng kềnh hoạt động ở độ cao lớn như S-300 đã đến hồi kết.