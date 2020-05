Trong vòng hai tuần qua, không quân Israel (IAF) đã nối lại các vụ oanh kích vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria, họ đã tiến hành tổng cộng tới 4 đợt tấn công. Căn cứ vào những hình ảnh vệ tinh do Israel công bố sau cuộc không kích thì lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề, đi kèm theo đó là cơ sở vật chất của phía Syria bị phá hủy. Tuy nhiên được bàn luận nhiều nhất vẫn là sự bất lực của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa đình đám, bao gồm cả S-300 của Syria cũng như S-400 được Nga triển khai tại đây. Sự chỉ trích còn tăng lên cao hơn nữa khi đại diện IAF cho biết trong những phi vụ vừa qua, họ chỉ huy động tiêm kích thế hệ 4 F-16I Sufa chứ chưa cần dùng đến chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35I Adir. Truyền thông khu vực nhận xét các hệ thống S-300PMU-2 Favorit của quân đội chính phủ Syria cũng như S-400 Triumf của Nga đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn tiêm kích F-16 của Israel. Những tổ hợp phòng không tối tân này chỉ đơn giản là không nhận thấy sự hiện diện tốp chiến đấu cơ đối phương, hoặc cũng có thể đã phát hiện nhưng không thể bắn trúng một chiếc máy bay nào. Không chỉ có vậy, lực lượng phòng không Syria thực chất còn đánh chặn hụt hàng loạt tên lửa được máy bay chiến đấu F-16 phóng đi, bất chấp tuyên bố "đã đẩy lui cuộc tấn công". Các chuyên gia theo dõi tình hình Syria đã trình bày đường bay của các tiêm kích Israel trong cuộc không kích vào tối ngày 4/5. Tuyến đường được trình bày hoàn toàn trùng khớp với thông tin do quân đội Syria cung cấp. "Các máy bay chiến đấu của Israel hoàn toàn không bị cản trở khi hướng đến ranh giới của tỉnh Idlib, chúng đã phóng 4 tên lửa, sau đó quay lại và bắn thêm ít nhất 4 tên lửa nữa". "Vụ việc xảy ra tại một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống phòng không S-300 của Syria cũng như S-400 của Nga, nhưng cả hai hệ thống này không tìm thấy mục tiêu", các nguồn tin cho biết. Trước đó báo chí được thông báo rằng rằng lý do chính khiến cho các hệ thống phòng không S-300 của Syria (cũng như S-400 của Nga) chưa bao giờ khai hỏa trực tiếp vào máy bay chiến đấu của Israel là do ngoài tầm với. Cụ thể, Tel Aviv thường tiến hành các cuộc tấn công từ không phận quốc gia khác mà cụ thể ở đây là Lebanon, khiến cho S-300/400 không có cơ hội đánh trả vì cự ly quá xa. Nhưng rõ ràng lần này các hệ thống phòng không của Nga sẽ phải chịu sự chỉ trích rất gay gắt vì máy bay chiến đấu đối phương đã vào sâu trong không phận Syria. Không loại trừ khả năng sự quan tâm đến những tổ hợp vũ khí phòng không tối tân và rất đắt tiền này từ các đối tác nước ngoài có thể sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về sự bất lực của các hệ thống phòng không S-400 của mình cũng như S-300 của Syria trước cuộc không kích của máy bay Israel theo thông tin do báo chí khu vực cung cấp.

