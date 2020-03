Trang Avia của Nga cho biết, các quốc gia NATO đã quyết định tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Syria nhằm chống lại Moscow. Cụ thể, liên minh quân sự này dự định sẽ tăng cường năng lực phòng không trong khu vực. Người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, ông Jens Stoltenberg nói rằng ngoài việc tăng cường phòng không trong khu vực, NATO sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan. "NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một loạt các biện pháp, bao gồm cả tăng cường năng lực phòng không, điều này sẽ giúp Ankara chống lại mối đe dọa tấn công tên lửa từ Syria. Tôi cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên thông báo cho liên minh về tình hình ở Syria", ông Stoltenberg Tổng thư ký NATO nêu rõ. Giới quan sát cho rằng rất có thể hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất và SAMP-T do Châu Âu phát triển sẽ được lựa chọn để triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ hợp tên lửa phòng không SAMP-T do tập đoàn Eurosam của châu Âu chế tạo trong khuôn khổ chương trình FSAF (dòng hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến) của châu Âu. Hiện Eurosam tập trung nghiên cứu khai thác cả các hệ thống chống tên lửa trên bộ và trên biển. Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên diễn vào cuối năm 2011, khi tên lửa của hệ thống SAMP-T bắn trúng và tiêu diệt một tên lửa đang bay với vận tốc 3.600 km/h ở khoảng cách hơn 10 km. Sau đó hàng loạt các cuộc thử nghiệm khác đều diễn ra với kết quả khá tốt đẹp dẫn đến việc biên chế diện rộng hệ thống phòng không này. SAMP/T đang được triển khai hoạt động trong quân đội Pháp và Italy, góp phần quan trọng vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của khối NATO ở khu vực châu Âu, được đánh giá có hiệu quả cao trong việc chống các mục tiêu cơ động linh hoạt trên khu vực rộng. SAMP-T có khả năng dẫn bắn một vòng tròn 360 độ, với thiết kế mô-đun và tên lửa cơ động cao có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không. Với ê-kip chỉ gồm 2 người, hệ thống SAMP-T có thể đồng thời theo dõi đến 10 mục tiêu khác nhau, tốc độ bắn cao và thời gian phản ứng tối thiểu (có thể phóng 8 tên lửa trong vòng 10 giây). Theo các nhà nghiên cứu, SAMP-T có hiệu quả cao trong việc chống các mục tiêu cơ động linh hoạt trên khu vực rộng. Sức mạnh của SAMP/T nằm ở tên lửa đánh chặn tầm xa Aster-30. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng; tầng khởi tốc có chiều dài 2,3 m, trọng lượng 340 kg, thời gian hoạt động 3,5 giây. Sau khi cháy hết, nó bị tách bỏ và động cơ chính được kích hoạt. Động cơ chính có trọng lượng 110 kg, chiều dài 2,6 m. Thân tên lửa có 4 cánh ổn định hình chữ nhật và 4 cánh lái ở đuôi. Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bằng cách kết hợp dẫn hướng quán tính giai đoạn đầu và radar chủ động giai đoạn cuối. Aster-30 có tầm bắn 5 - 120 km, tầm cao tối đa 30 km, tốc độ lớn nhất 1.400 m/s, cự ly tiêu diệt mục tiêu hiệu quả đối với máy bay là 3 - 100 km hoặc 3 - 35 km với tên lửa đạn đạo. Tên lửa được trang bị hệ thống điều khiển phức hợp chính xác cao PIF/PAF, cho phép điều chỉnh lỗi dẫn đường và tăng tính cơ động. Hệ thống SAMP-T sử dụng phiên bản nâng cấp của radar Arabel với các tính năng được cải thiện và phát triển theo tên lửa Aster-30 để tăng khả năng chống lại các mục tiêu ở độ cao lớn với tốc độ nhanh. Ăng ten mảng pha 3D của radar Arabel có tốc độ quay 1 vòng/giây, làm việc trong dải tần 8 - 13 GHz với góc phương vị 360o và góc tà -50 - +90o. Radar Arabel có thể giám sát, theo dõi 130 mục tiêu khác nhau, dẫn hướng tên lửa tấn công 10 mục tiêu cùng lúc, phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật ở cự ly 600 km. Bệ phóng tự hành của SAMP/T đặt trên khung gầm tải Renault-TRM-1000 hoặc Astra/lveco gồm 8 ống phóng hoạt động dưới sự chỉ huy của xe cabin điều khiển chiến đấu - FCU (Fire Control Unit). Cabin chỉ huy và radar Arabel có thể kiểm soát tới 6 xe phóng trong bán kính 10 km, dẫn hướng đồng thời 16 tên lửa đến các mục tiêu khác nhau (phân bổ 1 - 2 tên lửa/mục tiêu). SAMP/T có thể hoạt động độc lập hoặc là một bộ phận trong hệ thống phòng không tích hợp.

Trang Avia của Nga cho biết, các quốc gia NATO đã quyết định tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Syria nhằm chống lại Moscow. Cụ thể, liên minh quân sự này dự định sẽ tăng cường năng lực phòng không trong khu vực. Người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, ông Jens Stoltenberg nói rằng ngoài việc tăng cường phòng không trong khu vực, NATO sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan. "NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một loạt các biện pháp, bao gồm cả tăng cường năng lực phòng không, điều này sẽ giúp Ankara chống lại mối đe dọa tấn công tên lửa từ Syria. Tôi cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên thông báo cho liên minh về tình hình ở Syria", ông Stoltenberg Tổng thư ký NATO nêu rõ. Giới quan sát cho rằng rất có thể hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất và SAMP-T do Châu Âu phát triển sẽ được lựa chọn để triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ hợp tên lửa phòng không SAMP-T do tập đoàn Eurosam của châu Âu chế tạo trong khuôn khổ chương trình FSAF (dòng hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến) của châu Âu. Hiện Eurosam tập trung nghiên cứu khai thác cả các hệ thống chống tên lửa trên bộ và trên biển. Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên diễn vào cuối năm 2011, khi tên lửa của hệ thống SAMP-T bắn trúng và tiêu diệt một tên lửa đang bay với vận tốc 3.600 km/h ở khoảng cách hơn 10 km. Sau đó hàng loạt các cuộc thử nghiệm khác đều diễn ra với kết quả khá tốt đẹp dẫn đến việc biên chế diện rộng hệ thống phòng không này. SAMP/T đang được triển khai hoạt động trong quân đội Pháp và Italy, góp phần quan trọng vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của khối NATO ở khu vực châu Âu, được đánh giá có hiệu quả cao trong việc chống các mục tiêu cơ động linh hoạt trên khu vực rộng. SAMP-T có khả năng dẫn bắn một vòng tròn 360 độ, với thiết kế mô-đun và tên lửa cơ động cao có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không. Với ê-kip chỉ gồm 2 người, hệ thống SAMP-T có thể đồng thời theo dõi đến 10 mục tiêu khác nhau, tốc độ bắn cao và thời gian phản ứng tối thiểu (có thể phóng 8 tên lửa trong vòng 10 giây). Theo các nhà nghiên cứu, SAMP-T có hiệu quả cao trong việc chống các mục tiêu cơ động linh hoạt trên khu vực rộng. Sức mạnh của SAMP/T nằm ở tên lửa đánh chặn tầm xa Aster-30. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng; tầng khởi tốc có chiều dài 2,3 m, trọng lượng 340 kg, thời gian hoạt động 3,5 giây. Sau khi cháy hết, nó bị tách bỏ và động cơ chính được kích hoạt. Động cơ chính có trọng lượng 110 kg, chiều dài 2,6 m. Thân tên lửa có 4 cánh ổn định hình chữ nhật và 4 cánh lái ở đuôi. Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bằng cách kết hợp dẫn hướng quán tính giai đoạn đầu và radar chủ động giai đoạn cuối. Aster-30 có tầm bắn 5 - 120 km, tầm cao tối đa 30 km, tốc độ lớn nhất 1.400 m/s, cự ly tiêu diệt mục tiêu hiệu quả đối với máy bay là 3 - 100 km hoặc 3 - 35 km với tên lửa đạn đạo. Tên lửa được trang bị hệ thống điều khiển phức hợp chính xác cao PIF/PAF, cho phép điều chỉnh lỗi dẫn đường và tăng tính cơ động. Hệ thống SAMP-T sử dụng phiên bản nâng cấp của radar Arabel với các tính năng được cải thiện và phát triển theo tên lửa Aster-30 để tăng khả năng chống lại các mục tiêu ở độ cao lớn với tốc độ nhanh. Ăng ten mảng pha 3D của radar Arabel có tốc độ quay 1 vòng/giây, làm việc trong dải tần 8 - 13 GHz với góc phương vị 360o và góc tà -50 - +90o. Radar Arabel có thể giám sát, theo dõi 130 mục tiêu khác nhau, dẫn hướng tên lửa tấn công 10 mục tiêu cùng lúc, phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật ở cự ly 600 km. Bệ phóng tự hành của SAMP/T đặt trên khung gầm tải Renault-TRM-1000 hoặc Astra/lveco gồm 8 ống phóng hoạt động dưới sự chỉ huy của xe cabin điều khiển chiến đấu - FCU (Fire Control Unit). Cabin chỉ huy và radar Arabel có thể kiểm soát tới 6 xe phóng trong bán kính 10 km, dẫn hướng đồng thời 16 tên lửa đến các mục tiêu khác nhau (phân bổ 1 - 2 tên lửa/mục tiêu). SAMP/T có thể hoạt động độc lập hoặc là một bộ phận trong hệ thống phòng không tích hợp.