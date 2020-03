Pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường Trung Đông, chúng được các lực lượng phiến quân tại đây ưa chuộng Mới đây, căn cứ Camp Taji của liên quân do Mỹ đứng đầu lại hứng chịu cuộc tấn công xảy ra vào chiều 11-3 (giờ địa phương) khi một chiếc xe tải gắn thiết bị phóng đã đồng loạt phóng nhiều quả đạn phản lực Type -61. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (USCENTCOM - đơn vị hoạt động ở khu vực Trung Đông) - Đại úy William Urban cho biết 2/3 người chết là quân nhân Mỹ. Xác nhận trong sáng 12-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có thành viên của lực lượng quân y Anh thiệt mạng trong vụ tấn công ở căn cứ Camp Taji. Tổ chức An ninh Truyền thông của Iraq cho rằng, bệ phóng gồm 40 ống cỡ 107mm được xác định dùng để tấn công vào căn cứ Mỹ chỉ còn lại 3 quả đạn chưa phóng. Điều đó đồng nghĩa với việc đã có 37 quả đạn phản dội vào Camp Taji chiều 11-3. Ngay sau đó người ta đã xác định loại vũ khí vừa được sử dụng để tấn công căn cứ Camp Taji nằm cách Thủ đô Baghdad khoảng 27km về phía Bắc, chính là Type-63 do Trung Quốc sản xuất. Cuộc tấn công diễn ra đúng 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ Patriot đến Iraq để bảo vệ các cơ sở quan trọng, các căn cứ quân sự có sự hiện diện của lính Mỹ. Pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường Syria hiện nay. Vũ khí này xuất hiện ở tất cả các bên đang tham chiến. Giá rẻ, dễ sử dụng, điều đó đủ để vũ khí Trung Quốc hấp dẫn một số quốc gia Trung Đông và châu Phi. Tại chiến trường Syria và Iraq loại pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một vũ khí nguy hiểm. Tuy vũ khí Trung Quốc nói chung và pháo phản lực Type-63 nói riêng không có độ chính xác cao, nhưng với 12 ống phóng có thể bắn hết cơ số đạn chỉ trong chưa đầy 1 phút sẽ tạo nên một vùng hủy diệt lớn. Tại chiến trường Trung Đông, để tiện cho việc phân bố hỏa lực, Type-63 thường được cắt nhỏ ra thành các phiên bản 4, 6, 8 thay vì 12 ống phóng như nguyên bản. Tuy vậy khi cần thiết, chúng cũng có thể hợp lại thành 20 ống phóng như vụ tấn công vừa rồi. Một số phiến quân còn kết hợp với các máy tính bảng để tính toán tăng độ chính xác cho loại vũ khí này. Type-63 là loại pháo phản lực được Trung Quốc chế tạo vào thập niên 1960 để thay thế cho pháo phản lực Type-50. 20 quốc gia trên thế giới trong đó có Syria đang biên chế loại vũ khí này. Type-63 có thể được gắn lên xe tải, xe bọc thép hoặc cơ động bằng 2 bánh xe gắn vào chính tổ hợp pháo. Type-63 có trọng lượng 602 kg, chiều dài 2,9m, chiều rộng 1,6m, cao 0,9m. Đạn pháo có đường kính 106,7mm, sử dụng đầu đạn nổ mảnh, đạn HE cho độ sát thương lớn, tốc độ bay lên tới 385 m/s, tầm bắn 8,05 km. Dễ cơ động và sử dụng và hỏa lực mạnh hơn các loại lựu pháo kéo, Type-63 vẫn là nỗi ác mộng trên chiến trường.

