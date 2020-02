Theo báo cáo, vào đêm 13-2, Không quân Israel (IAF) tiếp tục thực hiện một nỗ lực tấn công khác nhằm vào lãnh thổ Syria, được biết Thủ đô Damascus và khu vực lân cận đã bị đánh phá Tuy nhiên rất bất ngờ đối với Israel khi hiệu quả từ hoạt động quân sự của họ đã không còn như trước, khi không gây được thiệt hại cho các mục tiêu mặt đất Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên đó là sau khi quân đội chính phủ Syria (SAA) tiến hành nâng cấp hệ thống phòng không thì họ đã nhận biết sớm được sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Israel SAA đã đưa ra được biện pháp đối phó kịp thời, bất chấp việc tiêm kích IAF sử dụng cả tên lửa không đối đất Delilah vốn được mệnh danh là "sát thủ của hệ thống phòng không Nga" Giới phân tích bình luận rằng ngay cả khi có hoạt động chế áp điện tử mạnh mẽ đối với radar của các hệ thống phòng không Syria, tên lửa đánh chặn đã bắn chính xác và đánh trúng tên lửa hành trình đối đất Delilah của Israel Nhiều nguồn tin khẳng định rằng trong cuộc tập kích mới nhất, máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện cuộc tấn công từ không phận Lebanon như thường lệ Tuy nhiên một số đối tượng không xác định cũng được nhìn thấy ở miền Nam Syria, tiêm kích Israel còn xâm nhập không phận Syria từ hướng Jordan nhưng sau đó đã nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ quốc gia này Tổng cộng các máy bay chiến đấu Israel đã bắn 10 tên lửa hành trình, nhưng có 1 quả không đến được mục tiêu do hiệu lực của hệ thống tác chiến điện tử Trong khi đó 9 quả còn lại đã bị các hệ thống phòng không Syria bắn hạ thành công, thể hiện sự sẵn sàng và năng lực đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công đường không của Israel Tel Aviv chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những gì mà báo chí Syria vừa đăng tải, tuy nhiên theo nhiều chuyên quân sự Nga thì rõ ràng sau khi nâng cấp, hệ thống phòng không Syria đã trở nên hiệu quả hơn về mặt ứng dụng Câu hỏi được đặt ra hiện nay đó là Nga đã nâng cấp những gì cho lực lượng phòng không Syria mà họ trở nên "lột xác" chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn ngủi như vậy? Câu trả lời đã được đưa ra đó là hệ thống Buk của Syria tránh sử dụng radar dẫn bắn của riêng mình để không bị trở thành mục tiêu của tên lửa chống bức xạ cũng như tên lửa Delilah của Israel Tổ hợp phòng không của Syria theo nhận định đã được dẫn bắn bởi radar khác, sự việc được sáng tỏ khi có thông tin cho biết hệ thống Buk đã được kết nối với mạng lưới radar cảnh giới của Nga Đây là điều không gây ngạc nhiên bởi vào năm 2018, cùng với S-300 thì Nga còn bàn giao cho Syria cả tổ hợp quản lý bầu trời Polyana D4M, có tác dụng liên kết các hệ thống phòng không của Syria và Nga với nhau Các chuyên gia quân sự còn nhận định rằng trên thực tế, Nga đã thay đổi tần số hoạt động của radar, giúp tránh bị đối phương tiến hành gây nhiễu điện tử "Tuy nhiên để có được thông tin về tần số đã sử dụng, Israel sẽ phải thực hiện các chuyến bay do thám trong một thời gian dài, nhưng họ phải tính đến tốc độ của các cuộc tấn công mới, Tel Aviv không có cơ hội như vậy" "Có thể việc cung cấp thông tin về dữ liệu mục tiêu cho các hệ thống phòng không Syria đã được truyền đi từ radar S-400 của Nga", chuyên gia quân sự Nga giả định Các nhà phân tích không loại trừ rằng cuộc tấn công tiếp theo của Israel chống lại Syria có thể đã kết thúc trong sự thất bại. Tuy nhiên vì lý do không rõ, phòng không Syria vẫn chưa tấn công máy bay chiến đấu của quốc gia xâm lược Điều này được giải thích là do giữa Nga và Israel vẫn tồn tại thỏa thuận không làm hại lực lượng vũ trang của nhau, nhưng Moskva không thể bỏ mặc đồng minh Damascus nên đã trợ giúp họ ở mức ít gây căng thẳng nhất Mặc dù vậy, diễn biến này vẫn khiến cho Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tỏ ra tức giận và đề nghị Nga không được can thiệp vào các hoạt động quân sự của họ trên lãnh thổ Syria

