Trong tay quân đội Syria đang sở hữu một số lượng nhất định pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A do Nga cung cấp. Đây được đánh giá là loại vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường trong chiến tranh quy ước Trước đó Nga đã sử dụng loại vũ khí này để tiêu diệt tổ IS, sau đó họ đã rút hết về nước Chiến trường Syria căng thẳng trở lại nên Nga quyết định viện trợ loại pháo phản lực áp nhiệt này cho quân đội Syria vào năm 2018 Ngay sau khi nhận được loại vũ khí này, quân đội Syria đã dùng nó và góp phần giải phóng chiến trường Đông Gouta Hiện nay căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang do Ankara triển khai lượng lớn quân đội vào phía Bắc Syria để hỗ trợ phiến quân đối lập Đã có những cuộc đấu pháo dữ đội giữa hai bên, không loại trừ khả năng Syria sẽ điều động pháo phản lực TOS-1A để nhắm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Nếu bị loại vũ khí này tấn công, chắc chắn thiệt hại do chúng gây ra sẽ không hề nhỏ TOS-1A là một pháo phản lực đa nòng do Liên Xô chế tạo, sử dụng đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp và cháy, có nhiệm vụ tiêu diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả công sự kiên cố của đối phương Khả năng tấn công đặc biệt của hệ thống TOS-1A trong quân đội Nga đã được chính người Mỹ phải thừa nhận Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ từng gọi TOS-1A là "địa ngục trần gian" có thể gieo rắc kinh hoàng cho bất cứ mục tiêu nào bị đầu đạn nhiệt áp của nó nhắm bắn Theo chuyên gia Sebastien Roble của tạp chí The National Interest, TOS-1A không có đối thủ cạnh tranh trong kho vũ trang của phương Tây Các chuyên gia Nga cho biết, một tổ hợp TOS-1A có khả năng gây sát thương trong khu vực rộng đến 40.000 m2, tương đương diện tích của 6 sân bóng gộp lại Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 có trọng lượng 46 tấn, dài 9,5 m, rộng 3,6 m, cao 2,2 m, kíp chiến đấu gồm 3 người. TOS-1 sử dụng loại đạn rocket phóng cỡ 220 mm Pháo sử dụng đạn cỡ 220 mm, có 2 loại một loại dài 3,3 m nặng 173 kg và một loại dài 3,7 m nặng 217 kg; tốc độ bắn là 30 viên/15 giây, tầm bắn hiệu quả tối thiểu 400m, xa nhất là 3.600m Biến thể TOS-1A dùng pháo dài hơn nên tầm bắn tối đa đạt 6.000 m; sử dụng động cơ Diesel V-12, công suất 840 mã lực; phạm vi hoạt động khoảng 550 km, tốc độ tối đa 65 km/h Điều làm nên sức mạnh của TOS-1A đó là pháo sử dụng ít nhất 2 loại đầu đạn, đầu đạn cháy và đầu đạn nhiệt áp Đầu đạn áp nhiệt sử dụng chất nổ thermobaric (nhiệt áp bari) - loại thuốc nổ thường được sử dụng để chế tạo bom công phá ứng dụng công nghệ chân không Loại thứ hai là đầu đạn chứa thuốc nổ cực mạnh để công phá boong ke và lô cốt địch Đầu đạn áp nhiệt khi bắn đến mục tiêu sẽ tạo ra các đám mây lửa đốt cháy, hủy diệt mục tiêu do khi nổ khí gas chứa trong tên lửa sẽ được giải thoát Chúng sẽ hút hết oxy và tạo ra hiện tượng chân không một phần. Đây chính là ác mộng đối với những mục tiêu của TOS-1A đang lẩn trốn trong boongke, hang động Cơ chế bắn của dàn hỏa lực TOS-1A là từng quả một hoặc 2 quả cùng lúc. Việc tái nạp đạn cũng được thực hiện rất nhanh Dù phóng quả một hay phóng cặp một, dàn TOS-1A chỉ mất có 0,5 giây để khai hỏa Một dàn phóng tên lửa TOS-1A khai hỏa cùng lúc có thể tạo ra màn lửa khủng khiếp xóa sạch boongke đối phương. Có thể nói đây là một trong số những loại vũ khí đáng sợ nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ nên lo lắng khi đối đầu với quân đội Syria

