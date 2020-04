Trong những ngày qua, vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông quốc tế là khả năng thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib của Syria sẽ chính thức hết hiệu lực Nhận định trên được đưa ra sau khi thời hạn chót của "tối hậu thư" mà quân đội Nga và Syria đưa ra cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cũng như phiến quân đồng minh đã hết hiệu lực Như để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh có thể nổ ra, cả hai bên đã dồn về chiến tuyến một số lượng lớn vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự cũng như binh lính Và điều gì đến cũng đã phải đến, hãng tin Al Masdar News cho biết, lần thứ ba trong 72 giờ qua, quân đội Syria (SAA) và phiến quân đã giao tranh ác liệt ở vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib Theo một báo cáo thực địa từ phía quân đội chính phủ, hôm 4-4, phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) đã bắn một loạt đạn pháo về phía các vị trí của họ. Địa điểm trở thành mục tiêu của trận pháo kích nằm ở khu vực Jabal Shashabo, sau khi hứng chịu cuộc tấn công thì các binh sĩ SAA cũng ngay lập tức có hành động đáp trả rất mạnh mẽ Cho tới thời điểm cuối ngày 4-4, báo cáo cho biết quân đội Syria và phiến quân vẫn đang giao tranh ở phía Nam Idlib, bất chấp sự tồn tại của một lệnh ngừng bắn mong manh Không có thông tin nào được đưa ra liên quan đến tổng số thương vong của cả hai bên trong các trận chiến dữ dội vừa diễn ra, nhưng con số dự tính sẽ là không nhỏ Al Masdar News tổng kết rằng trong vài ngày qua, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân đã gia tăng mạnh ở vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib Căng thẳng đã tăng cao ở khu vực này, khi quân đội Syria nhiều lần yêu cầu phiến quân tuân thủ thỏa thuận Moskva ký ngày 5-3-2020, trong khi các tay súng đối lập từ chối thực hiện Theo Thỏa thuận Moskva, các tay súng được yêu cầu rút khỏi tất cả các khu vực phía Nam đường cao tốc (đường nối Aleppo - Latakia) và thêm 6 km về phía Bắc Tuy nhiên bất chấp những yêu cầu này, lực lượng phiến quân vẫn chưa rút khỏi bất kỳ khu vực nào, khiến quân đội Syria phải có hành động kiên quyết hơn ở phía Nam Idlib Trong một diễn biến khác, liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo vào hôm 4-4 cũng đã tuyên bố rút chính thức rút khỏi căn cứ Al-Habbaniyah nằm ở tỉnh Nineveh của Iraq Một tuyên bố của liên minh cho biết, họ đang rời khỏi căn cứ không quân Al-Taqadam (Habbaniyah) và bàn giao các thiết bị cùng với các tòa nhà có trị giá khoảng 3,5 triệu USD cho Chính phủ Iraq Tuyên bố nói thêm rằng nhóm lực lượng an ninh Iraq đã và vẫn có thể đối đầu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Al-Anbar, kể cả khi không có sự hỗ trợ

