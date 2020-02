Trong ngày 11-2, không quân Syria đã phải hứng chịu liên tiếp 2 tổn thất khá lớn khi trực thăng vũ trang của họ bị bắn rơi tại khu vực chiến sự ở miền Bắc đất nước. Đầu tiên là vụ việc chiếc trực thăng tấn công M-24P bị bắn trúng trên bầu trời thành phố Aleppo, rất may khi quả đạn pháo 57 mm chỉ làm gãy giá treo vũ khí và máy bay vẫn lết về được căn cứ. Nhưng đến buổi chiều thì sự việc nghiêm trọng hơn đã xảy ra, đó là chiếc trực thăng vận tải đa dụng Mi-8 bị trúng đạn phòng không khi đang tham gia yểm trợ hỏa lực cho bộ binh tấn công vào tỉnh Idlib. Do bị trúng tên lửa và khả năng bảo vệ không được như chiếc Mi-24, trực thăng Mi-8 đã phát nổ trên không, khiến toàn bộ kíp lái gồm 3 người (trong đó có một Chuẩn tướng) đã thiệt mạng. Thông tin ban đầu cho biết, phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc Mi-8 trên bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), khả năng cao là loại Yerli do Ankara cung cấp. Tuy nhiên sau đó có báo cáo cho rằng chiếc Mi-8 trên đã bị bắn hạ từ cự ly xa hơn nhiều tầm với của tổ hợp MANPADS trong tay phiến quân, do vậy đó phải là một tổ hợp phòng không đầy đủ. Cần lưu ý rằng trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan đã thông báo về việc quân đội nước này chuẩn bị triển khai tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung nội địa HISAR-A tới khu vực biên giới Syria. Chính vì vậy các chuyên gia quân sự cho rằng nếu chiếc Mi-8 trên bị bắn rơi bởi một quả tên lửa từ xa phóng tới thì đó chắc chắc phải là "tác phẩm" của tổ hợp HISAR-A. Nếu vậy thì chính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải phiến quân đồng minh mới là lực lượng đã ra tay bắn hạ chiếc Mi-8, điều này có thể sẽ dẫn đến hành động trả đũa của quân đội chính phủ Syria. Đúng như dự đoán, trang Avia vừa đăng tải thông tin cho biết, chỉ sau 20 phút tính từ thời điểm chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn rơi, pháo binh Syria đã tấn công dữ dội một vị trí đóng quân của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo cáo, đây chính là khẩu đội tên lửa phòng không tầm trung HISAR-A của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phóng đạn bắn rơi chiếc Mi-8 của SAA trên bầu trời Idlib. Ankara chưa xác nhận thông tin về việc bị mất một hệ thống tên lửa phòng không HISAR-A, cho nên thông tin vừa được trang Avia đăng tải sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên trước đó SAA đã tuyên bố rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoặc phiến quân sẽ ngay lập tức nhận được phản ứng cứng rắn. Hiện tại có thông tin cho rằng sau khi không quân Syria bị bắn rơi liên tiếp 2 máy bay trực thăng thì những cuộc không kích vào phiến quân nổi dậy đã tạm thời bị dừng lại, thay vào đó SAA lại tăng cường các trận pháo kích.

