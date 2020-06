Báo chí khu vực cho biết, trong ngày 31/5, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường vũ khí hạng nặng vào địa bàn tỉnh Idlib của Syria. Theo quan sát, trong số những vũ khí mới xuất hiện có cả pháo tự hành M110 cỡ nòng 203 mm. Hình ảnh do hãng thông tấn Ihlas công bố cho thấy đoàn xe tiến vào Syria từ tỉnh Haytay của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), hơn 100 xe quân sự của Ankara đã vào tỉnh Idlib trong vài ngày qua. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa pháo tự hành M110 cỡ nòng cực lớn vào tỉnh Idlib chắc chắn sẽ khiến cho quân đội chính phủ Syria (SAA) phải cảm thấy lo lắng, vì đây là dấu hiệu leo thang quân sự rõ ràng. Trong vài ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các vụ pháo kích nhằm vào binh sĩ SAA, không loại trừ khả năng những khẩu pháo M110 này sẽ sớm góp mặt. Pháo tự hành M110 cỡ 203 mm được bắt đầu phát triển từ giữa những năm 1950, nguyên mẫu đầu tiên có tên gọi T-236 được chế tạo vào năm 1959. M110 chính thức biên chế cho lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1963. M110 203 mm cũng như "Vua chiến trường" M107 175 mm đều sử dụng chung khung gầm cơ sở xe thiết giáp M578 nhằm tạo thuận tiện cho công tác hậu cần. Xe M578 lắp động cơ diesel tăng áp 8V71T do General Motors chế tạo, có công suất 405 mã lực cùng hộp số tự động Allison XTG-411-2A với 4 số tiến và 2 số lùi, cho tốc độ tối đa 56 km/h, dự trữ hành trình 520 km, vượt được dốc 30 độ, băng qua hào rộng 2,3 m. M110 sử dụng pháo M2A2 203 mm/L25 (nòng dài gấp 25 lần đường kính), phát triển từ khẩu BL 8-inch của Anh từng sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Pháo M2A2/L25 bắn những viên đạn nặng 200 pound (khoảng 90 kg), có sức công phá rất lớn đi xa 17 km, hoặc lên tới 30 km khi sử dụng đạn tăng tầm, các phiên bản nâng cấp của M110 dùng nòng dài hơn cho tầm bắn gia tăng đáng kể. Pháo tự hành M110 có một dầm thủy lực hỗ trợ việc nạp đạn, tuy nhiên nó dễ bị sự cố và thường làm chậm hoạt động do yêu cầu kíp chiến đấu phải hạ hoàn toàn nòng trước khi sử dụng. Tốc độ bắn của M110 chỉ được 1 phát/phút, trung bình là 2 phút cho mỗi loạt bắn. Trong trường hợp gấp bắn, kíp chiến đấu có thể tăng tốc độ bắn lên 2 - 4 phát/phút nếu nạp đạn bằng tay. Việc này tuy đòi hỏi rất nhiều về sức khỏe của người lính, nhưng lại có ưu điểm là không cần phải hạ nòng pháo như dùng dầm tự động. Thời gian triển khai bắn từ khi đang hành tiến chỉ có 1 phút. Kíp chiến đấu tiêu chuẩn của M110 lên tới 13 người, trong đó 5 trên xe (gồm lái xe, 2 pháo thủ, 2 nạp đạn) và 8 lính hỗ trợ đi kèm, di chuyển bằng xe chở đạn bọc thép M548. Trước động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ, không loại trừ khả năng Nga sẽ sớm cung cấp cho đồng minh SAA pháo tự hành 2S7M Malka cỡ nòng tương ứng để làm đối trọng.

