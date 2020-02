Hiện tại chiến trường Syria đang diễn ra những trận giao tranh vô cùng ác liệt giữa quân đội chính phủ (SAA) và lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn Khu vực giao tranh chính được xác định nằm trên địa bàn hai tỉnh lân cận là Idlib cùng với Aleppo, trong đó chiến trường Aleppo được kỳ vọng sẽ sớm chấm dứt hơn Sở dĩ có tình trạng trên là bởi phiến quân cố thủ tại thành phố Aleppo không có lực lượng mạnh như ở Idlib, hơn nữa việc cung cấp hậu cần, đạn dược từ Thổ Nhĩ Kỳ sang cũng khó khăn hơn Diễn biến chiến sự trên thực địa cũng cho thấy trong khi SAA đang phải cố gắng giành giật từng tấc đất tại Idlib với khá nhiều thương vong thì tình hình Aleppo có vẻ khả quan hơn nhiều và được kỳ vọng sẽ sớm giải phóng Trang Al Masdar News vừa đăng tải thông tin cho biết, Aleppo - thành phố lớn nhất ở Syria, sau 7 năm chiến tranh kéo dài, cuối cùng đã được quân đội Syria giải phóng với sự hỗ trợ lớn từ Không quân Nga Thành phố và một phần lãnh thổ ngoại ô của nó hiện đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, các tay súng đã rút theo hướng Tây và bị đẩy lui xa vài km "Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã chính thức chiếm được các khu vực cuối cùng còn lại do các tay súng kiểm soát trong và xung quanh thành phố Aleppo" "Theo một nguồn tin thực địa ở Aleppo, chiến thắng của quân đội Syria đã diễn ra vào chiều 16-2, sau khi họ chiếm được các khu vực Lairamun và Kafr Hamra" "Hai khu vực trên trong phần lớn cuộc giao tranh đều do phiến quân kiểm soát, vì vậy thắng lợi này của quân đội chính phủ Syria còn có ý nghĩa biểu tượng rất lớn" "Bên cạnh việc chiếm giữ Kafr Hamra và Lairamun, quân đội Syria còn nắm quyền kiểm soát khu vực Al-Zahraa, đây là chiến trường chính ở thành phố Aleppo trong phần lớn cuộc chiến" "Đồng thời quân đội Syria cũng chiếm được các thành phố cuối cùng trên đồng bằng Anadan, bao gồm Greytan, Babis và Anadan", ấn phẩm tiếng Arab Al Masdar News cho biết khá chi tiết Máy bay chiến đấu của Nga theo báo cáo đã giúp quân đội Syria tiêu diệt nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố cũng như một số lượng khổng lồ vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự mà phiến quân sử dụng Có thông tin cho rằng máy bay Su-24, Su-35 và Su-25 của Nga đã bị tấn công nhưng không có thiệt hại, ngoài ra các đồng minh của SAA như Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hay Hezbollah cũng tham gia chiến dịch Mặc dù vậy, hiện tại phiến quân đang tập trung lực lượng nhằm chiếm lại Aleppo từ tay SAA với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình chiến sự tại đây được dự báo sẽ còn rất khốc liệt trong những ngày tới

