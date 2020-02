Các hãng thông tấn khu vực Trung Đông cho biết, vào ngày 3/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều đợt tấn công lớn nhằm vào hàng chục vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA) trên địa bàn tỉnh Idlib. Máy bay chiến đấu F-16, trực thăng vũ trang cùng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã trút hỏa lực dữ dội xuống SAA nhằm trả đũa vụ pháo kích thước đó khiến 4 lính Ankara thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo do hậu quả của trận oanh kích, đã có tới 30 - 35 binh sĩ Syria thiệt mạng, tổng số lượng bị thương có thể lên tới con số 76 người. Mặc dù vậy, truyền thông Syria sau đó đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin mà giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra, khẳng định điều đó hoàn toàn sai sự thật. Syria công nhận rằng tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào không phận nước này và phóng đi tới 60 tên lửa các loại vào các vị trí dưới mặt đất. Nhưng nhờ có các hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 được triển khai dọc theo chiến tuyến mà hầu hết số tên lửa do máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ phóng xuống đều đã bị đánh chặn. Chính vì vậy, con số thương vong "lên tới 76 binh sĩ SAA" mà Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar tuyên bố bị chính quyền Damascus cho rằng phóng đại sự thật. Các hệ thống Pantsir-S1 theo báo cáo đã bắn hạ khoảng 40 tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên quân đội Syria cũng thừa nhận rằng "một phần trong số tên lửa phóng xuống đã gây ra thiệt hại". So sánh hai nguồn dữ liệu thì có thể tạm thời thấy rằng lực lượng phòng không Syria đã để lọt tới 20 tên lửa trong tổng số 60 quả đạn mà tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ phóng đi. Đó là chưa kể đến số đạn pháo mà tổ hợp T155 Firrtina đã trút cấp tập vào các vị trí của SAA cùng số đạn rocket mà trực thăng vũ trang T-129 ATAK bắn đi. Không chỉ có vậy, giới quan sát còn liên hệ đến những tuyên bố tương tự vẫn được lực lượng phòng không Syria đưa ra khi đối mặt các cuộc không kích của Israel. Cụ thể, lần nào họ cũng tuyên bố thắng lợi và đẩy lui cuộc tập kích, chỉ chịu thiệt hại tối thiểu nhưng thực tế cho thấy mục tiêu mặt đất đều bị "san phẳng". Với thực tế nêu trên và việc quân đội chính phủ Syria chưa đưa ra được bằng chứng họ đã bắn hạ nhiều tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ nên chưa có cơ sở cho rằng họ đã đẩy lui cuộc oanh kích. Nhưng bên cạnh đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng nhằm khẳng định "chiến công" của lực lượng không quân và pháo binh của mình. Tình hình chiến sự tại địa bàn tỉnh Idlib của Syria trong những ngày tới dự kiến sẽ còn vô cùng căng thẳng và ác liệt khi cả hai bên đều chưa cho thấy dấu hiệu xuống thang.

