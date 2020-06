Vào tháng trước, khi LNA bắt đầu hứng chịu những thất bại đầu tiên trước GNA, Bộ trưởng Nghị viện Ai Cập Atef Nasser đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhấn mạnh rằng ông đang can thiệp vào Libya. Ông Nasser khẳng định lập trường của nước này về tình hình Libya, nói rằng Cairo hoàn toàn tin tưởng vào một giải pháp chính trị và sự cần thiết phải giữ gìn sự thống nhất và chủ quyền của Libya. Bộ trưởng Nasser khẳng định tuyên bố của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi là một thông điệp rõ ràng cho người đồng cấp Erdogan, để ông không sử dụng Libya như một "nền tảng nhằm xuất khẩu khủng bố sang Ai Cập và các nước láng giềng". Ông Nasser nói rõ rằng Tổng thống Erdogan nên xem lại các hành động ở Libya và biết rõ giới hạn của mình, bởi vì "an ninh của Ai Cập là một lằn ranh đỏ mà Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ nên vượt qua". Trước đó, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã xác nhận rằng sự ổn định của Libya là một trong những yếu tố quyết định đối với an ninh quốc gia của Ai Cập và Cairo sẽ không thỏa hiệp với các nhóm khủng bố cũng như những người ủng hộ họ. Phản ứng trên của Ai Cập được nhận định rằng muốn gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ đó là hãy ngừng hỗ trợ cho GNA, không được đẩy LNA vào thế bị tiêu diệt nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị, nếu không họ sẵn sàng can thiệp. Nhưng khi nhận thấy "tối hậu thư" của mình bị bỏ qua, chính quyền Ai Cập cho biết, họ buộc phải ra tay hành động chống lại sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến ở Libya và cũng là để giúp đồng minh LNA. Bước đi cụ thể đã tới khi Cairo quyết định hỗ trợ LNA bằng cách gửi hàng chục xe tăng hạng nặng sang Libya nhằm giúp Nguyên soái Khalifa Haftar giành ưu thế trên chiến trường. "Xe tăng M1 Abrams đã được nhìn thấy di chuyển trên lãnh thổ Libya, điều này cho thấy sắp xảy ra những trận chiến quy mô lớn ở đây, theo một số thông tin thì binh sĩ Ai Cập sẽ trực tiếp điều khiển số phương tiện trên", trang Avia-pro cho biết. Quân đội Ai Cập có trong biên chế hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, do vị trí địa lý gần gũi nên dự đoán số phương tiện mà họ sẽ đưa sang Libya trong những ngày tới là khá lớn. Với số vũ khí tối tân như vậy, LNA có thể chiếm lợi thế rất đáng kể và chỉ trong vài ngày tới sẽ lấy lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị mất trước đó, chưa kể đến cơ hội tấn công chiếm nhiều khu vực không thể tiếp cận trước đây. Không chỉ dừng lại ở việc đưa xe tăng chiến đấu chủ lực sang Libya, đã có những thông tin đầu tiên về việc không quân Ai Cập trực tiếp tham chiến nhằm hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh LNA. Theo thông báo, cuộc tấn công của không quân Ai Cập được thực hiện bằng trực thăng vũ trang AH-64 Apache, Ka-52 Alligator và Mi-24, một số nguồn tin cho biết có tới 10 máy bay tham gia vào trận oanh tạc. "Căn cứ bức ảnh mới nhất, dễ nhận thấy Ai Cập đã sử dụng trực thăng tấn công của mình và đáng chú ý là cùng với những máy bay nguồn gốc Nga thì còn có sự xuất hiện của cả những chiếc AH-64 Apache do Mỹ chế tạo" Avia-pro bình luận. Số lượng chính xác trực thăng chiến đấu đã tham gia cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang GNA và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không được tiết lộ, bên cạnh đó cũng chưa có thống kê về thiệt hại sau trận đánh trên. Nhưng đánh giá bằng thông tin được cung cấp ban đầu, có thể ước tính khoảng 10 - 12 chiếc trực thăng đã được huy động, đây chính là bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của quân đội cũng như vũ khí Ai Cập ở Libya. Trước diễn biến trên, giới chuyên gia dự đoán rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngồi yên mà sẽ sớm tăng cường vũ khí hiện đại cũng như nhân lực cho đồng minh GNA, nếu vậy chiến sự Libya trong thời gian tới dự báo sẽ cực kỳ khốc liệt.

