Theo một số hình ảnh ít ỏi được quân đội Mỹ đăng tải, Chỉ huy trưởng Willie Hopkins của tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords (LCS 10) chào đón Trung úy Gregory Storwick, Tùy viên hải quân của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội khi tàu đậu ở Cam Ranh hôm 19-12-2019. Mỹ cho biết, tàu Gabrielle Giffords được Hải quân Mỹ triển khai luân phiên đến Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thực hiện các hoạt động tác chiến, tập trận, thăm cảng trên toàn khu vực và hoạt động cọ xát với hải quân các đồng minh và đối tác nhằm mang đến ổn định và an ninh hàng hải - những trụ cột chính của một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Tàu USS Gabrielle Giffords cập cảng Cam Ranh lần này có một người gốc Việt, thuộc thế hệ người nhập cư đầu tiên là Kỹ thuật viên Ryan Can. Hải quân Mỹ đã đăng ảnh Ryan Can (bên trái) đứng trên tàu giải thích cho Bệnh xá trưởng Jameson Basa về quê hương của mình trước khi USS Gabrielle Giffords thả neo ở Cam Ranh. Lần ghé thăm của tàu USS Gabrielle Giffords tới Việt Nam lần này tiếp tục được coi là tín hiệu tốt, mở ra cho các hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Năm 2020, Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết quân đội 2 nước đang cân nhắc gia tăng hợp tác trong thời gian tới. Tàu USS Gabrielle Giffords thuộc lớp Independence được thiết kế đặc biệt với 3 thân dùng trong các cuộc hành quân đổ bộ. Đây là chiến hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới, với vận tốc tối đa có thể lên tới 110 km/h. Tàu có tầm đáy khá nông nên có thể cập cảng gần bờ. Tàu có lượng giãn nước tối đa lên tới 3.104 tấn. Chiều dài 127,4m, chiều rộng 31,6m, độ mớm nước 4,27m. Để duy trì tốc độ cao tàu được trang bị hệ thống động cơ hỗn hợp cho tổng công suất gần 38MW. Dự trữ hành trình của tàu lên tới 4.400 hải lý nếu duy trì vận tốc ở mức 18 hải lý/h. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại và phức tạp với nhiều hệ thống radar khác nhau cho phép phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển và cả chống ngầm. Vũ khí trang bị của tàu bao gồm hệ thống tên lửa phòng không RIM-116 có tầm bắn 12km. Ngoài ra tàu còn có hải pháo Mark-110, pháo bắn nhanh Mk-44, các hệ thống súng máy M2HB và ngư lôi Mark-50. Ngoài trực thăng chống ngầm SH-60, tàu chiến này còn mang theo cả trực thăng trinh sát không người lái MQ-8. Mặt khác, với thiết kế đặc biệt, các loại trực thăng hạng nặng như CH53 và máy bay lưỡng thân như MV-22 đều có thể đáp trên chiến hạm này. Sức mạnh của kho vũ khí khủng khiếp mà tàu chiến lớp Independence mang theo khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè. Đặc biệt Mỹ đã băt đầu trang bị tên lửa diệt hạm siêu hiện đại NSM có tầm bắn 185km. Đây được coi là tên lửa diệt hạm mạnh nhất thế giới hiện nay. Hiện chỉ mới có những chiếc tàu đang hoạt động ở Biển Đông mới được trang bị dòng tên lửa này, trong tương lai tất cả các tàu lớp này sẽ được trang bị tên lửa NSM.

