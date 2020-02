Tại chiến trường Syria, Pantsir-S1 là hệ thống vũ khí gây nhiều tranh cãi nhất. Chúng từng được tung hô và kỳ vọng sẽ là sát thủ của mọi mục tiêu bay tầm thấp. Thậm chí Nga còn tự tin tuyên bố Pantsir-S1 là "cận vệ của S-400". Do là hệ thống phòng thủ tầm cao nên S-400 không thể hủy diệt mục tiêu tầm thấp, chính điều này buộc nó phải có một số hệ thống phòng thủ tầm gần bảo vệ. Khi đợt đánh chặn tên lửa hành trình của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria, cả Nga và Syria đồng loạt lên tiếng ca ngợi hiệu suất chiến đấu của Pantsir-S1. Họ gọi Pantsir-S1 là "sát thủ diệt tên lửa hành trình" với xác suất rất cao, thậm chí còn cho biết 80% tên lửa hành trình của liên quân bị bắn hạ là do Pantsir-S1 thực hiện. Tuy nhiên cuối cùng sự thật được phơi bày, con số tên lửa hành trình mà Nga-Syria tuyên bố bắn hạ liên tục "nhảy múa" và rút dần số lượng theo các báo cáo mới nhất. Hệ thống Pantsir-S1 từ chỗ được tung hô là "sát thủ diệt tên lửa hành trình" lại bị chỉ trích nặng nề là chúng không đạt hiệu suất như mong đợi. Thậm chí hiệu suất diệt mục tiêu chỉ là trên dưới 18%, các báo cáo cũng chỉ ra rằng điều kiện khí hậu tại Syria đã không ủng hộ cho hệ thống Pantsir-S phát huy hết tác dụng. Ngay sau khi các thông tin về hiệu suất của Pantsir-S1 bị rò rỉ, giới phân tích bất ngờ, một số ý kiến cho rằng thực tế Nga vẫn hay "nói quá" một chút khi quảng cáo về vũ khí của họ. Vì thế con số thực tế hiệu suất chiến đấu và quảng cáo luôn có sự chênh lệch nhất định. Trong khi số khác lại phản đối và cho rằng, các thông tin này đã cố tình dìm hàng "quái thú" Pantsir-S1. Thậm chí một số ý kiến còn cáo buộc truyền thông phương Tây đứng sau lưng giật dây để hạ giá Pantsir-S1. Trong bối cảnh thị trường buôn bán hệ thống phòng thủ tầm thấp đang nóng, các đối thủ sẽ cố dìm hàng nhau để PR sản phẩm của mình. Các ý kiến này vẫn ca ngợi hệ thống phòng thủ Pantsir-S1 là sản phẩm có một không hai, và chúng vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất cho mọi mục tiêu bay tầm thấp. Cuối cùng tranh cãi về hiệu suất của Pantsir-S1 cũng phần nào được hé lộ khi hình ảnh hệ thống này bị không quân Israel phá hủy. Đây thực sự là cú sốc lớn cho các ý kiến bảo vệ hệ thống Pantsir-S1. Chưa dừng lại ở đó, Nga lại công bố hệ thống Pantsir-S2 là bản nâng cấp của S1 sẽ sớm trình làng và đi vào thực chiến. Dữ kiện này càng tăng thêm nhận định rằng Pantsir-S1 đã không mang lại hiệu quả như mong đợi, điều này buộc người Nga phải có phương án thay thế. Mọi thứ lại càng được củng cố hơn khi mới đây Thổ Nhĩ Kỳ công bố hình ảnh hệ thống phòng thủ PantsirS-1 bị họ tiêu diệt. Có lẽ trong thời gian tới cả Nga và Syria phải có những bước đi và chiến lược cần thiết để không phải thu gom xác của những hệ thống Pantsir-S1 bị đối phương phá hủy. Cũng có ý kiến cho rằng năng lực tác chiến của quân đội Syria quá kém khiến cho các loại vũ khí Nga dù rất mạnh tại Syria cũng không phát huy tác dụng. Đây cũng là luận điểm có cơ sở bởi trước đó họ đã từng "vô ý" tắt hệ thống phòng thủ chủ động trên T-90A cũng như lơ là không bật hệ thống cảnh báo trên Pantsir-S1 khiến các loại vũ khí này bị phá huỷ.

