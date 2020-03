Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã công bố những bức ảnh ghi lại cuộc tấn công do các máy bay không người lái (UAV) nước này thực hiện nhằm vào quân đội chính phủ Syria (SAA). Theo báo cáo, những vụ tấn công này đã khiến quân đội Syria đã mất khoảng 100 xe bọc thép các loại và hàng trăm nhân viên quân sự cùng nhiều vũ khí khác. Chưa rõ lý do khiến máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn vô hình trước các hệ thống tên lửa phòng không của Syria. Nhưng theo đa số nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân được cho là do sự can thiệp mạnh mẽ các hệ thống tác chiến điện tử mà Ankara triển khai. Trước đó vào giữa tháng 2, trang Avia của Nga cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử (EW) của mình ở tỉnh Idlib để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không S-400 đặt tại căn cứ không quân Hmeimim. Với các hệ thống Koral, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự định can thiệp vào phòng không Nga để tạo thuận lợi cho máy bay của mình tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria ở Aleppo và Idlib. Tổ hợp Koral do tập đoàn ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và chế tạo, nó sở hữu các tính năng tương tự như hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Krasukha 4 của Nga. Tính năng ưu việt của Koral theo báo cáo khiến nó đủ sức chế áp các cụm radar, đài điều khiển tên lửa phòng không... qua đó đảm bảo an toàn cho máy bay chiến đấu xuất kích làm nhiệm vụ. Cấu tạo của hệ thống EW Koral gồm cụm 2 radar hỗ trợ điện tử (Radar Electronic Support) và radar tấn công điện tử (Radar Electronic Attack) đặt trên khung gầm xe tải đặc chủng MAN 8x8 của Đức. Toàn bộ hệ thống tác chiến điện tử Koral được vận hành bởi hệ thống điều khiển trung tâm và một hệ thống giám sát. Giới phân tích quân sự cho rằng, hệ thống Koral của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm đến cả S-400 thì nó thừa sức vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không của Syria. Thực tế cũng cho thấy đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng tấn công các vị trí của quân đội Syria, bất chấp việc Damascus đã triển khai các hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở khu vực này. Các nhà phân tích thiên về nhận định hệ thống phòng không Syria gần như tê liệt là do bị chế áp điện tử mạnh mẽ, bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nằm cách các vị trí của SAA có vài chục km. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có kinh nghiệm trong việc phá hủy một tổ hợp Pantsir-S1 của UAE chiến đấu cho lực lượng LNA tại Libya, cho nên việc tiêu diệt Pantsir-S1 của Syria như Israel đã thực hiện bằng UAV rõ ràng không phải điều khó khăn với Ankara.

