Vụ việc gây căng thẳng đầu tiên giữa máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ và lực lượng Nga đóng tại Syria diễn ra vào hôm 10-12, khi chiếc phi cơ này áp sát căn cứ hải quân Tartus. Theo đánh giá, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Harry Truman tại Địa Trung Hải đã buộc hải quân Mỹ phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn cho cả nhóm tác chiến. Khi đó, chiếc P-8A Poseidon được cho là đang tìm kiếm tung tích của các tàu ngầm Nga hoạt động ngoài khơi Syria nhằm đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra. Nhưng cần lưu ý thêm rằng máy bay P-8A Poseidon ngoài chức năng chính là tuần tra chống ngầm thì nó còn đảm nhiệm được vai trò của máy bay trinh sát điện tử. Hầu hết nhận định đều cho rằng chiếc P-8A khi đó nếu không phải dò tìm tung tích tàu ngầm thì chỉ có nhiệm vụ thu thập các mẫu dữ liệu điện tử từ hệ thống radar trinh sát cũng như thông tin liên lạc của Nga. Tuy nhiên nỗ lực của Mỹ nhằm trinh sát căn cứ quân sự của Nga tại Syria không chỉ là một thất bại hoàn toàn mà còn là nỗi xấu hổ lớn khi chiếc P-8A này bị tiêm kích Nga xuất kích ngăn chặn, buộc nó phải rời đi. Mới đây trang Avia của Nga tiếp tục đăng tải thông tin cho biết, Lầu Năm Góc vẫn kiên quyết tạo ra các hành động khiêu khích gần những căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria. Điều này đã dẫn đến việc máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon đứng trước nguy cơ lớn bị các chiến đấu cơ cất cánh từ căn cứ quân sự Nga ở Tartus bắn hạ. Cụ thể vào ngày 17-12, trong vùng nhận dạng phòng không, một phi cơ quân sự Mỹ được xác định là chiếc Boeing P-8A Poseidon đã bay vào vùng trời kín trong khu vực huấn luyện, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo từ quân đội Nga và Syria. Tình huống nêu trên được đánh giá là rất nguy hiểm vì hoàn toàn có thể xảy ra một thảm kịch tương tự sự việc chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga bị bắn hạ ngoài khơi Syria hồi tháng 9 năm 2018. Được biết khi đó, lực lượng tên lửa phòng không Nga mà cụ thể là kíp chiến đấu S-300VM có nhiệm vụ bảo vệ quân cảng Tartus đã được lệnh bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên có luồng ý kiến cho rằng tờ báo Nga đã tỏ ra quá "phóng đại" sự việc khi phòng không Nga dĩ nhiên là nhận ra sự hiện diện của chiếc máy bay tuần tra chống ngầm Mỹ. Do lo ngại hành động trả đũa từ phía Mỹ mà họ chắc chắn sẽ không giả vờ như không nhận ra chiếc P-8A Poseidon để rồi phóng đạn bắn hạ nó như trường hợp chiếc Il-20. Nếu như chiếc máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bị bắn hạ vì bất cứ lý do gì, chắc chắn Washington sẽ có hành động trả đũa cực kỳ quyết liệt.

