Trang Avia-pro của Nga cho biết, do Ankara từ chối thực hiện các thỏa thuận với Matxcơva về tình hình Idlib nên đã phải hứng chịu việc bị các hệ thống phòng không đóng cửa không phận ở phía Tây Bắc Syria. Điều này buộc Nga phải đưa ra tuyên bố từ chối cung cấp và bảo đảm an toàn cho các chuyến bay của máy bay không người lái, tiêm kích và trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Cộng hòa Arab Syria, Nga không thể đảm bảo an toàn cho máy bay Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính quyền Syria đóng cửa không phận tỉnh Idlib. Nói cách khác, Nga không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành động của quân đội Syria và đây là một đòn rất nghiêm trọng đối với an ninh của không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên gia quân sự Nga nhận định, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có sự phục vụ của máy bay chiến đấu F-16, nhưng họ lại không có tên lửa tầm xa nên có thể dễ dàng bị các hệ thống phòng không Syria phá hủy. Hiện tại quân đội Syria đã tránh được đòn tấn công của máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ của mình, hạn chế khá nhiều sức mạnh về không lực của Ankara. Nếu như trong trường hợp bị tấn công, khả năng của các hệ thống phòng không S-200 hay tương tự sẽ đủ để hạ gục bất kỳ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nào rơi vào khu vực bị ảnh hưởng, báo chí Nga nêu rõ. Hiện tại Ankara vẫn chưa bình luận về thông tin như vậy, nhưng chỉ trong ngày 1-3, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ít nhất 7 máy bay không người lái vũ trang. Ở chiều ngược lại, Ankara cũng đã bắn rơi 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK của không quân Syria và tiêm kích của họ vẫn đang đẩy mạnh hoạt động yểm trợ hỏa lực cho phiến quân đối lập. Việc Nga từ chối đảm bảo an toàn cho máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng không có động thái ngăn cản cuộc tấn công của họ được cho là muốn để 2 quốc gia đối địch tự giải quyết với nhau. Như vậy, không quân Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phòng không Syria đang đứng trước một "cuộc đối đầu lịch sử" theo đánh giá là rất khốc liệt tại khu vực chiến trường Idlib. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ theo đánh giá là lực lượng được trang bị hùng hậu, có nhiều vũ khí công nghệ cao và kinh nghiệm tác chiến của họ cũng không tồi chút nào. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng không Syria đã trải qua năm tháng dài chiến đấu với không quân Israel có trình độ tác chiến được đánh giá cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, cuộc đối đầu bầu trời - mặt đất giữa không quân Thổ Nhĩ Kỳ và phòng không Syria chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Mặc dù Ankara được đánh giá cao hơn Damascus nhưng nếu có giành được thắng lợi thì thiệt hại của họ cũng sẽ là rất nặng nề. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng sẽ có một bất ngờ ngoài dự đoán từ quân đội Syria.

