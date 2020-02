Truyền thông khu vực Trung Đông mới đây đã đăng tải thông tin về một vụ tấn công mới được các máy bay chiến đấu của không quân Israel thực hiện nhằm vào lãnh thổ Syria. Mục tiêu bị đánh phá như mọi khi vẫn là sở chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng như một số kho đạn. Các máy bay chiến đấu Israel tiến hành đợt tấn công theo hai hướng, từ không phận Lebanon và không phận Jordan nhằm gây bất ngờ cho đối phương. Tuy nhiên, lần này lực lượng phòng không Syria được báo cáo đã không bị bất ngờ và kịp thời đánh chặn, đẩy lui đợt tấn công của không quân Israel và bảo vệ an toàn cho mục tiêu mặt đất. Damascus tuyên bố trong 10 tên lửa hành trình Delilah được máy bay chiến đấu Israel phóng đi thì 1 quả bị rơi dọc đường vì chế áp điện tử, trong khi 9 quả còn lại bị hệ thống phòng không nước này diệt gọn. Hiệu suất tác chiến cao đến bất ngờ của phòng không Syria được báo cáo là do radar cảnh giới của tổ hợp S-400 Nga triển khai tại căn cứ Hmeimim đã cung cấp tham số cho họ để đưa ra biện pháp đối phó kịp thời. Mặc dù vậy, báo chí quốc tế không còn lạ gì với những tuyên bố tương tự được Syria và Nga đưa ra suốt thời gian qua, nhất là họ chẳng cung cấp được bất cứ bằng chứng nào xác thực những gì mình nói. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Israel thường xuyên cung cấp hình ảnh đầy đủ của mục tiêu trước và sau khi diễn ra cuộc tấn công, do vậy lúc này mọi sự chú ý đều hướng về Tel Aviv để chờ đợi thông tin. Không phải chờ lâu, hôm 17-2, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel đã cung cấp những bức không ảnh có độ nét cao cho thấy rõ kết quả trận không kích. Các tấm ảnh mà ISI công bố đã cho thấy nhiều tòa nhà xung quanh sân bay Damascus đã bị phá hủy, bao gồm cả sở chỉ huy, hầm trú ẩn và kho vũ khí. Kênh truyền thông Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn thống kê chi tiết hơn khi cho rằng cuộc không kích do máy bay chiến đấu Israel thực hiện đã khiến 8 người thiệt mạng, tất cả đều là sĩ quan Iran. Căn cứ những hình ảnh mục tiêu bị san phẳng và với đầu đạn có trọng lượng chỉ 30 kg của tên lửa hành trình Delilah thì có thể thấy số lượng đánh trúng mục tiêu là rất lớn, thậm chí là toàn bộ số đạn được phóng đi chứ không phải bị đánh chặn hết, hay chỉ có vài quả tới được mục tiêu. Trước những hình ảnh mà phía Israel vừa đưa ra thì Damascus hiện vẫn im lặng tuyệt đối và từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan. Có lẽ họ khó lòng giải thích được tại sao đã tuyên bố đánh chặn thành công 100% số tên lửa Israel phóng tới mà mục tiêu vẫn bị san phẳng như vậy.

