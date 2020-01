Thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều thông tin cho biết Damascus muốn mua sắm các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới như HQ-9 và HQ-22 do Trung Quốc chế tạo. Nguyên nhân dẫn đến ý định trên xuất phát từ lo ngại Israel đã nắm được mọi bí mật của hệ thống S-300PM nâng cấp mà Nga bàn giao cho nước này hồi năm 2018. Mới đây truyền thông Syria và Nga đã đăng tải hoạt động của một số radar cảnh giới tối tân JY-27A và JYL-1 do Trung Quốc chế tạo, dẫn tới nhận định rằng các tổ hợp HQ-9 và HQ-22 đã bắt đầu được âm thầm bàn giao. Do sự xuất hiện của radar cảnh giới tầm xa của Trung Quốc tại Syria (với tầm hoạt động lên tới 450 km) mà các hãng thông tấn khu vực đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc. Lý do chính để triển khai radar JYL-1 và J-27A ở đây được cho là nhằm cung cấp sự bảo vệ cho các hệ thống phòng không Syria, khi chúng được kỳ vọng nhận ra tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel từ xa. "Vị trí chiến lược của cao tốc M4 nối Latakia và Idlib rất quan trọng, và việc triển khai radar JYL-1 tại địa điểm này sẽ giúp lực lượng chính phủ Syria kiểm soát tình hình tốt hơn". "Quân đội Syria sẽ có được thông tin để bảo vệ không phận và cung cấp dữ liệu chỉ huy cho toàn bộ lực lượng phòng không cũng như không quân nước này", báo cáo của trang Sina. Hơn nữa tờ báo Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố rằng với các loại radar tối tân do họ cung cấp, phía Syria có thể đánh chặn tiêm kích F-35 của Mỹ và Israel trên không phận Iraq hay Lebanon. "Thành tích nổi bật nhất của radar tầm xa JYL-1 là chặn các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Với sự gia tăng hoạt động của Mỹ và Israel, tiêm kích tàng hình F-35 vẫn xuất hiện ở Syria và các khu vực lân cận". "Quân đội chính phủ Syria được xác nhận đã sử dụng hệ thống radar cảnh báo sớm JYL-1 để đánh chặn một máy bay chiến đấu F-35 khi nó cố gắng vượt qua biên giới, đây là điều S-300 chưa làm được", Sina nói rõ. Các chuyên gia lưu ý rằng tổ hợp phòng không S-300 và S-400 của Nga chỉ có thể phát hiện hiệu quả các mục tiêu tàng hình ở phía Đông và trung tâm của Syria, cho nên Israel đã tận dụng lỗ hổng này để tấn công. Tuy nhiên do tích hợp với radar của Trung Quốc, các chiến đấu cơ tàng hình F-35 có thể bị phát hiện ở khoảng cách lên tới 250 - 300 km trong những vùng mù của hệ thống phòng không Nga. Mặc dù vậy, có vẻ như các hệ thống radar cảnh giới này đã được Syria nhập khẩu từ Trung Quốc và triển khai sử dụng khá lâu nay chứ không phải mới tiếp nhận. Hơn nữa các thành phần của tổ hợp phòng không HQ-9 và HQ-22 có kích thước rất lớn, khó lòng để Trung Quốc bí mật đưa sang Syria một cách trót lọt. Chính vì vậy, truyền thông Trung Quốc cho rằng nhờ có radar cảnh giới tầm xa của họ mà lực lượng phòng không Syria đã lần đầu phát hiện được tiêm kích tàng hình Israel tỏ ra rất thiếu thuyết phục. Trường hợp điển hình có thể kể ra đây là chính đài radar cảnh giới JYL-1 của Trung Quốc từng bị tiêm kích tàng hình F-35I Aidir qua mặt khi nó tiếp cận từ hướng cao nguyên Golan.

