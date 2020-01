Kênh truyền hình số 1 của Nga đã công bố một số hình ảnh độc đáo từ phía Bắc Syria, trong đó các chuyên gia quân sự nhận thấy xuất hiện chi tiết rất bất thường Đó là tại đây không chỉ có các hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất mà còn cả radar JYL-1 của Trung Quốc, giúp mở rộng đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu Theo dữ liệu được trình bày, hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Nga sau khi được tích hợp với radar JYL-1 của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể bán kính phát hiện mục tiêu trên không Đặc biệt theo các nguồn mở, phạm vi hiệu quả để phát hiện mục tiêu khí động học đối với radar quân sự Trung Quốc là 450 km, cho phép quân đội Syria kiểm soát hiệu quả mục tiêu trên không từ xa trên hầu hết lãnh thổ của mình Giới quan sát tình hình khu vực không biết chính xác khi nào radar JYL-1 của Trung Quốc được chuyển đến Syria, mặc dù đã có báo cáo về hợp đồng đặt mua khí tài này Nhưng trước đó, trang Sina đã công bố thông tin rằng Damascus chính thức đưa ra yêu cầu với chính quyền Trung Quốc về việc cung cấp hệ thống phòng không cho nước này Các chuyên gia lưu ý rằng radar JYL-1 có thể được tích hợp với hệ thống phòng không S-300, cho phép quân đội Nga và Syria kiểm soát không phận cách biên giới Syria hàng trăm km, từ đó xác định bất kỳ mối đe dọa nào và có biện pháp thích hợp Việc quân đội Syria triển khai tổ hợp phòng không Pantsir-S1 cạnh radar cảnh báo sớm JYL-1 còn được đánh giá là nhằm bảo vệ khí tài này khỏi các cuộc tấn công đường không của Israel Hồi đầu năm nay có báo cáo rằng một tổ hợp radar JYL-1 của quân đội Syria đã bị máy bay chiến đấu Israel phá hủy dễ dàng khi nó triển khai trơ trọi trên cao nguyên mà không có lực lượng bảo vệ Bên cạnh đó, các chuyên gia quân sự còn lưu ý rằng gần đây chính quyền Syria đã có động thái đánh tiếng tới Trung Quốc về việc hỏi mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 Sở dĩ có tình trạng trên là bởi Damascus lo ngại Nga sẽ nắm quyền kiểm soát hệ thống S-300 và ngăn cản không cho chúng khai hỏa vào máy bay chiến đấu Israel Việc lực lượng phòng không Syria triển khai trên diện rộng radar cảnh giới JYL-1 có thể là bước chuẩn bị đầu tiên cho kế hoạch tham vọng này, nhất là khi khí tài trên có thể kết nối với các hệ thống phòng không do Nga sản xuất Hệ thống phòng không Trung Quốc được xem như "làn gió mới" cho quân đội chính phủ Syria, khi không quân Israel đã có quá nhiều kinh nghiệm chế áp vũ khí Nga Nhưng đồng thời đây cũng có thể là bước đi đầy mạo hiểm của Syria, khi khí tài quân sự do Trung Quốc sản xuất chưa chứng minh được đầy đủ độ tin cậy, rất dễ khiến bầu trời của họ trong tình trạng "mở cửa" với đối phương

