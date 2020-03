Chiến trường Syria là nơi ghi nhận phương thức tác chiến độc đáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các máy bay không người lái trinh sát - tấn công do họ tự chế tạo Số lượng lớn UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai đã giúp họ kiểm soát rất tốt chiến trường trong thời gian thực với chi phí rẻ hơn nhiều lần so với huy động máy bay có người điều khiển Bên cạnh đó, ngoài vai trò trinh sát thì những chiếc UAV này còn đảm nhiệm được cả chức năng cường kích nhờ khả năng mang theo tên lửa không đối đất như L-UMTAS Thậm chí đã có đánh giá cho rằng tính hữu ích của máy bay không người lái còn vượt trội so với tiêm kích F-16, ngoài các lợi thế đã nêu thì vấn đề rất quan trọng khác là không đặt binh sĩ vào tình thế nguy hiểm Mặc dù vậy, ngoài những lợi ích mang lại thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề khi các máy bay không người lái này với cường độ hoạt động lớn, tốc độ chậm, không có khả năng lẩn tránh đã trở thành mục tiêu quá "ngon ăn" Theo số liệu thống kê, chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào miền Bắc Syria, các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 15% tổng số UAV Bayraktar TB2 trên bầu trời các tỉnh Latakia, Idlib, Aleppo và Hama Cụ thể đã có tới 15 chiếc Bayraktar TB2 bị bắn, trong khi tới cuối năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ mới chế tạo 100 chiếc UAV như vậy, ngoài ra ước tính một số lượng lớn hơn nhiều cũng đã bị phá hủy trên lãnh thổ Libya Hầu hết các máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy trên bầu trời tỉnh Idlib, nếu như chỉ tính đến dữ liệu chính thức thì 9 chiếc UAV loại này đã bị bắn hạ tại đây trong thời gian chiến sự Bên cạnh đó còn có thêm 6 máy bay không người lái Bayraktar TB2 khác đã bị phá hủy tại các tỉnh Aleppo, Hama và Latakia của Syria trong các hoạt động khác nhau Điều tiếp theo cần lưu tâm là ngoài máy bay không người lái Bayraktar TB2, ít nhất 6 chiếc UAV loại Anka được đánh giá là hiện đại hơn nhiều cũng đã bị bắn hạ Trong số những chiếc máy bay không người lái Anka bị hạ gục thì 5 chiếc thuộc biến thể trinh sát - tấn công Anka-S và 1 chiếc phiên bản trinh sát điện tử đặc biệt Anka-I Chưa có thống kê về tỷ lệ máy bay không người lái Anka bị bắn hạ nhưng theo một số thông tin thì Thổ Nhĩ Kỳ mới chế tạo tổng số 16 chiếc loại này, nhất là phiên bản Anka-I chỉ có 1 chiếc duy nhất Các chuyên gia quân sự Nga nói rằng do tổn thất nghiêm trọng ở chiến trường Syria, sự quan tâm đến máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp thế giới sẽ biến mất hoàn toàn Không chỉ có vậy, phương thức tác chiến bằng những chiếc UAV to lớn và đắt tiền nhiều khả năng sẽ phải xem xét lại và thay thế bằng chủng loại nhỏ gọn và chi phí thấp hơn Nhưng dĩ nhiên đây mới chỉ là nhận định ban đầu và Thổ Nhĩ Kỳ dù sao cũng vẫn là quốc gia thiếu kinh nghiệm tác chiến bằng UAV, với một số điều chỉnh sau này thì có thể mọi việc sẽ khác

