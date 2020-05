Bộ Quốc phòng Israel (IDF) tiết lộ hôm 14/5 rằng chỉ huy của IAF - Thiếu tướng Amikam Norkin đã quyết định chấm dứt hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu số 117 vào tháng 10, khi họ triển khai kế hoạch đầy tham vọng và tốn kém. Theo chương trình "Động lực" đã được lên kế hoạch từ nhiều năm nay, Tham mưu trưởng - Trung tướng Kohavi đã đưa ra một loạt các quyết định hướng đến hiệu quả nội bộ và cắt giảm vũ khí cũ, bên cạnh việc mua sắm và phát triển các hệ thống mới. Theo tờ Thời báo Israel, là một phần của những quyết định này, Tham mưu trưởng quân đội Israel đã quyết định giải tán một phi đội máy bay chiến đấu lâu đời. Thiếu tướng Amikam Norkin đã thông báo cho các chỉ huy của phi đội số 117 về quyết định này, họ sẽ vẫn duy trì công việc của mình cho đến mốc thời gian đã nêu ở trên. IDF bày tỏ rằng, bằng cách giảm bớt một phi đội F-16, quân đội sẽ có thể tập trung đầu tư vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, cụ thể là tiêm kích tàng hình F-35I Adir mới mua từ Washington. Tháng 10 sẽ đánh dấu sự kết thúc hành trình dài 67 năm của phi đội số 117, bắt đầu vào năm 1953 và đã tham gia mọi cuộc chiến lớn trong lịch sử đất nước, theo Times of Israel. Phi công của đơn vị này chính là người đầu tiên trên thế giới bắn hạ máy bay địch bằng F-16 vào năm 1981, và cũng là người đầu tiên trên thế giới bắn hạ một chiếc MiG-23 vào năm 1982, quân đội Israel thông tin chi tiết. Đơn vị F-16 này đã tham gia vào Chiến dịch Opera - cuộc không kích gây tranh cãi năm 1981 do IAF thực hiện nhằm vào một lò phản ứng hạt nhân của Iraq trong giai đoạn xây dựng. Khi đó chiếc F-16A Netz số hiệu 243 do Đại tá Ilan Ramon điều khiển trong Chiến dịch Opera đã thả quả bom thứ tám và cuối cùng xuống lò phản ứng hạt nhân của Iraq. Tuy nhiên Thiếu tướng Norkin còn lưu ý rằng phạm vi di sản vinh quang của phi đội 117 không được công chúng biết đến đầy đủ, vì còn bao gồm một số hoạt động được phân loại và chưa giải mật. Chỉ huy IAF bày tỏ rằng khi "Kế hoạch Động lực" được thực hiện, cơ cấu của IAF sẽ trở nên hợp lý hơn và tiếp tục phát triển để tạo dựng ưu thế vượt trội trước các quốc gia thù địch. Không loại trừ khả năng sau một thời gian cơ cấu, phi đội số 117 sẽ được tái lập và sử dụng dòng tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35I Adir và lại tham gia tích cực các hoạt động tác chiến. Việc không quân Israel quyết định tập trung đầu tư cho tiêm kích tàng hình F-35I Adir chắc chắn sẽ khiến cho lực lượng phòng không Nga, Syria và cả Iran phải cảm thấy "giật mình". Khi vẫn chưa tìm ra được cách đối phó hiệu quả với tiêm kích thế hệ 4 như F-16I Sufa thì sắp tới đây họ lại phải đối mặt với những chiến đấu cơ tàng hình vượt trội. Ưu thế của không quân Israel trong khu vực còn được xây chắc khi một trong những lực lượng cạnh tranh với họ là Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Mỹ đình chỉ việc bàn giao tiêm kích F-35.

