Các hãng thông tấn Arab cho biết, hôm 24/6, không quân Israel đã phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng nhằm cùng lúc vào 3 tỉnh Hama, Al-Suweida và Deir ez-Zor của Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết, tiêm kích Israel xâm nhập từ hướng cao nguyên Golan, trong khi hãng tin Al-Arabia khẳng định có tổng cộng 4 chiếc F-16 tham gia chiến dịch. Hậu quả cuộc tấn công bất ngờ do tốp chiến đấu cơ Israel thực hiện đã làm thiệt mạng và bị thương nhiều binh sĩ quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng như vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng đồng minh. SOHR nói thêm rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện trên "những cơ sở quân sự của Iran" ở khu vực Tal as-San (Al-Suweida) và Kabbaj (Deiz-ez-Zor). "Với sự trợ giúp của những tên lửa không đối đất, trung tâm quân sự của lực lượng Shiite thân Iran ở khu vực As-Sukhne đã bị phá hủy. Kết quả của cuộc tấn công này là ít nhất 5 người thiệt mạng", SOHR cho biết. Bên cạnh đó, trung tâm radar và liên lạc của lực lượng chính phủ Syria ở miền Nam nước này cũng bị tấn công bằng tên lửa. Tại đó một tháp truyền thông bị phá hủy. Truyền thông Syria sau đó khẳng định rằng thiệt hại vật chất là không lớn, bởi tên lửa Israel đã đánh trúng những nhà kho bỏ hoang hay bay nhầm vào nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Mặc dù vậy theo khẳng định của nhà quan sát tình hình khu vực nổi tiếng Last Defender thì tình báo Israel đã nắm rất chắc đối tượng tấn công, khi có tới 5 - 8 xe tăng T-72 và T-90 bị phá hủy trong trận đánh vừa qua. Điều đáng nói là các xe tăng chiến đấu chủ lực này chỉ mới được đưa từ Nga tới Syria để viện trợ cho SAA nhằm bù đắp số lượng hao hụt trong chiến trận, nhưng chúng đã bị hủy diệt ngay trong nhà kho. Nói thêm về vụ đánh phá, hãng thông tấn Lenta của Nga cho biết: "Hai mục tiêu quân sự nằm ở tỉnh Homs, giữa Palmyra và Es Sukhne đã bị tiêm kích Israel tấn công". "Một trong những cơ sở này trước đây được SAA sử dụng làm nơi lưu trữ nhiên liệu, nhưng giờ đây nó bị chiếm giữ bởi các binh sĩ IRGC và dân quân thân Iran". "Cơ sở thứ hai cũng được IRGC sử dụng. Theo Ayn Al-Furat, khi hứng chịu cuộc tấn công, tại các đây có khoảng 40 thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực". "Hậu quả của cuộc không kích là 10 người chết. Trong số đó, đặc biệt có các tay súng người Afghanistan cùng với lãnh đạo một trong những nhóm vũ trang Iraq". Cần lưu ý thêm quân đội Nga vẫn ghi chú đây là máy bay không xác định, điều này rõ ràng chỉ ra rằng ngay cả các hệ thống phòng không S-400 Triumf tối tân cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Sự bất lực của các tổ hợp tên lửa phòng không do Nga sản xuất trong việc đẩy lùi trận oanh kích do chiến đấu cơ Israel thực hiện có thể sẽ buộc Moskva phải viện trợ thêm một lô xe tăng nữa cho Damascus.

