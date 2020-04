Vụ việc xảy ra vào hôm 17-2-2020 khi tàu tuần tra BRP Conrado Yap đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh hải trên Biển Đông, nơi có cơ sở khí đốt tự nhiên Malampaya, trong nhóm đảo Kalayaan do Philippines tuyên bố chủ quyền, thì bị quấy rầy bởi tàu chiến Trung Quốc. Thủy thủ trên tàu BRP Conrado Yap phát hiện một tàu chiến trên màn hình radar và gửi thông điệp cảnh báo bằng vô tuyến. Tàu chiến phản ứng lại bằng thông điệp sai trái rằng chính phủ Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” ở các đảo và vùng biển lân cận trên Biển Đông. Tàu tuần tra Philippines lặp lại cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền của họ, nhưng tàu Trung Quốc phớt lờ cảnh báo và tiếp tục lộ trình. Thủy thủ đoàn tàu tuần tra Philippines xác nhận tàu chiến Trung Quốc là tàu hộ vệ tên lửa Type-056A, số hiệu 514. Thủy thủ đoàn tàu BRP Conrado Yap quan sát thấy pháo 76 mm trên tàu 514 của Trung Quốc đang quay nòng hướng về họ. “Việc chĩa radar điều khiển hỏa lực này có thể được sử dụng để chỉ định và theo dõi mục tiêu và pháo chính có thể sẵn sàng khai hỏa chỉ trong một vài giây”, Bộ tư lệnh Phương Tây, lực lượng vũ trang Philippines (AFP Wescom) cho biết trong một tuyên bố. Dù tàu BRP Conrado Yap không có các thiết bị điện tử để hỗ trợ xác nhận việc tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa vào tàu của họ, nhưng các hình ảnh quan sát được xác định động thái thù địch của tàu chiến Trung Quốc. 2 tàu tiếp tục hành trình mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. “Việc tàu chiến Trung Quốc chĩa radar điều khiển hỏa lực và quay pháo hướng vào tàu Philippines là không thể chấp nhận được, vì đây là hành động thù địch có thể dẫn đến những tính toán sai lầm, cuối cùng là xung đột”, Jose Antonio Custodio, nhà phân tích quốc phòng, cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines nói. Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối vụ việc đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 22-4-2020. BRP Conrado Yap (PS-39), lượng choán nước 1.200 tấn, là tàu chiến được vũ trang mạnh nhất của Philippines. Nguyên bản của nó là tàu hộ tống lớp Pohang do Hàn Quốc chế tạo. Tàu được Hải quân Hàn Quốc ngưng sử dụng vào năm 2016, sau đó tân trang lại và viện trợ cho Philippines.

Vụ việc xảy ra vào hôm 17-2-2020 khi tàu tuần tra BRP Conrado Yap đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh hải trên Biển Đông, nơi có cơ sở khí đốt tự nhiên Malampaya, trong nhóm đảo Kalayaan do Philippines tuyên bố chủ quyền, thì bị quấy rầy bởi tàu chiến Trung Quốc. Thủy thủ trên tàu BRP Conrado Yap phát hiện một tàu chiến trên màn hình radar và gửi thông điệp cảnh báo bằng vô tuyến. Tàu chiến phản ứng lại bằng thông điệp sai trái rằng chính phủ Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” ở các đảo và vùng biển lân cận trên Biển Đông. Tàu tuần tra Philippines lặp lại cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền của họ, nhưng tàu Trung Quốc phớt lờ cảnh báo và tiếp tục lộ trình. Thủy thủ đoàn tàu tuần tra Philippines xác nhận tàu chiến Trung Quốc là tàu hộ vệ tên lửa Type-056A, số hiệu 514. Thủy thủ đoàn tàu BRP Conrado Yap quan sát thấy pháo 76 mm trên tàu 514 của Trung Quốc đang quay nòng hướng về họ. “Việc chĩa radar điều khiển hỏa lực này có thể được sử dụng để chỉ định và theo dõi mục tiêu và pháo chính có thể sẵn sàng khai hỏa chỉ trong một vài giây”, Bộ tư lệnh Phương Tây, lực lượng vũ trang Philippines (AFP Wescom) cho biết trong một tuyên bố. Dù tàu BRP Conrado Yap không có các thiết bị điện tử để hỗ trợ xác nhận việc tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa vào tàu của họ, nhưng các hình ảnh quan sát được xác định động thái thù địch của tàu chiến Trung Quốc. 2 tàu tiếp tục hành trình mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. “Việc tàu chiến Trung Quốc chĩa radar điều khiển hỏa lực và quay pháo hướng vào tàu Philippines là không thể chấp nhận được, vì đây là hành động thù địch có thể dẫn đến những tính toán sai lầm, cuối cùng là xung đột”, Jose Antonio Custodio, nhà phân tích quốc phòng, cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines nói. Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối vụ việc đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 22-4-2020. BRP Conrado Yap (PS-39), lượng choán nước 1.200 tấn, là tàu chiến được vũ trang mạnh nhất của Philippines. Nguyên bản của nó là tàu hộ tống lớp Pohang do Hàn Quốc chế tạo. Tàu được Hải quân Hàn Quốc ngưng sử dụng vào năm 2016, sau đó tân trang lại và viện trợ cho Philippines.