Pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS biệt danh "cơn mưa thép" của Mỹ là một trong những loại vũ khí kinh hoàng nhất hiện nay. Ngoài việc phóng đạn rocket, hệ thống này còn có thể phóng cả tên lửa đạn đạo chiến thuật. Philippines đang đàm phán với Mỹ để mua loại vũ khí cực mạnh này để triển khai trong mang lưới phòng thủ trên biển Đông. Tuy nhiên, đối với Philippines, ngân sách là một trở ngại. Hai bên đã không thể đạt được thỏa thuận vì HIMARS có thể quá đắt đối với Manila do ngân sách quốc phòng eo hẹp. Tuy nhiên với những tính năng đặc biệt của mình thì đây vẫn là loại vũ khí đáng để Philippines rút hầu bao trong bối cảnh nước này đang phải tăng cường sức mạnh quân sự trước những diễn biến có phần phức tạp trên biển Đông. Chuyên gia Michael Peck phân tích trên The National Interest, nếu được triển khai, hệ thống này có thể sẽ giúp kiềm chế bớt tham vọng độc chiếm biển Đông của bất cứ quốc gia nào. Ông Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và Luật biển, Đại học Philippines nhận định, giá thành rẻ hơn so với các loại tên lửa hành trình làm cho HIMARS trở nên hấp dẫn. Ý tưởng mua các hệ thống HIMARS có thể là một trong số ít các lựa chọn khả thi để đối phó với việc quân sự hoá, độc chiếm biển Đông. Collin Koh Swee Lean, nhà phân tích quốc phòng Singapore, nói với tờ South China Morning Post địa điểm triển khai hệ thống HIMARS: tỉnh Palawan ở Philippines. Từ Palawan, HIMARS có thể phóng tên lửa ở tầm bắn tối đa để đánh vào đảo nhân tạo Trung Quốc cải tạo trái phép trên biển Đông. Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng dưới thời Tổng thống Duterte sẽ khó có những thương vụ vũ khí lớn được ký kết giữa Manila và Washington. Ông Batongbacal nói rằng ,ông không nhận thấy khả năng Philippines sớm sở hữu hệ thống HIMARS, bởi nước này vẫn e ngại phản ứng từ phía Trung Quốc. Mặc dù vậy, cái khó ở đây không có nghĩa là khả năng Philippines sở hữu HIMARS không bao giờ thành hiện thực. Ngay cả khi ông Duterte không đột ngột thay đổi chính sách với Trung Quốc thì chính sách đối ngoại của Philippines vẫn có thể thay đổi đáng kể khi nước này có một tổng thống mới vào năm 2022. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS của Mỹ được đánh giá là một trong những loại vũ khí phóng loạt nguy hiểm nhất hiện nay. M142 HIMARS chính là biến thể thu gọn của loại pháo phản lực M270. Chúng sử dụng khung gầm xe bánh lốp 6x6 thay vì bánh xích. Xe được lắp động cơ diesel Caterpillar 3115 ATAAC dung tích 6,6 lít có công suất 290 mã lực cho tốc độ tối đa 85 km/h; tầm hoạt động 480 km. Xe có độ cơ động rất tốt khi leo được dốc 60%; vượt chướng ngại vật cao 0,6 m; vượt hào rộng 1 m; lội nước sâu 0,9 m. Mỗi xe phóng mang theo một container chứa 6 ống phóng đạn rocket, và khi cần container này có thể chứa và phóng một tên lửa MGM-140. Mỗi xe phóng mang theo một container chứa 6 ống phóng đạn rocket, và khi cần container này có thể chứa và phóng một tên lửa MGM-140. Hiện đây là một trong số những hệ thống pháo phản lực phóng loạt tiêu chuẩn của các nước NATO và cả các quốc gia khác bao gồm cả Nhật Bản và Israel. Điều đặc biệt trên hệ thống này là ngoài đạn rocket chúng còn có khả năng phóng tên lửa chiến thuật đáng sợ tầm ngắn MGM-140. Để công phá mục tiêu, tên lửa này được trang bị một đầu đạn nặng tới 560kg. Việc vừa có thể phóng rocket lại vừa có thể phóng cả tên lửa đạn đạo chiến thuật khiến cho hệ thống M142 HIMARS nằm trong nhóm các loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.

