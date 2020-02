Vào đầu tháng 2-2020, phiến quân đối lập đã đăng tải hình ảnh bắt giữ được một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại từ tay quân đội chính phủ Syria (SAA) Cho tới lúc này vẫn chưa có thông tin chi tiết vì sao chiếc chiến xa tối tân trên lại lọt vào tay phiến quân thánh chiến, nhưng có nguồn tin cho rằng khi đó xe tăng đang trong tình trạng bảo dưỡng thì căn cứ bị tập kích Binh lính Syria đã buộc phải bỏ xe tăng lại và chạy trốn, tuy nhiên có vẻ như họ cũng đã kịp phá hủy một vài chi tiết quan trọng của chiếc chiến xa này để đối phương không thể sử dụng được Nhưng sau một thời gian khắc phục, có thông tin cho biết các tay súng đối lập đã phục hồi được khả năng chiến đấu cơ bản cho chiếc xe tăng này và sẵn sàng tung nó vào trận chiến Trang Avia cho biết, chiều 16-2, chiếc T-90 này đã tham gia cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga và Syria, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đã báo cáo thiệt hại nghiêm trọng đối với các đơn vị SAA "Các tay súng thánh chiến ở tỉnh Aleppo đã tung chiếc xe tăng T-90 bị bắt vào trận chiến chống lại quân đội chính phủ Syria. Các hình ảnh tương ứng xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông", báo cáo nêu rõ Đánh giá qua các bức ảnh được trình bày, những tay súng đối lập tỏ ra không chỉ hiểu rõ về hệ thống điều khiển của xe tăng mà còn tiến hành cả một số chỉnh sửa vì mục đích của riêng minh Chiếc xe tăng T-90 chiến lợi phẩm này rõ ràng đã trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng đối với quân đội chính phủ Syria, bởi vì nó có thể chịu được đòn đánh trực tiếp của tên lửa chống tăng Theo thống kê thì đây đã là chiếc xe tăng T-90 thứ 7 của quân đội chính phủ bị mất trong các trận chiến với phiến quân, 6 chiếc kia đều đã bị phá hủy sau đó trên chiến trường, hoặc hư hỏng nặng không còn khả năng hoạt động Trong diễn biến liên quan, trang Avia của Nga dẫn lại thông tin từ trang Sohu của Trung Quốc cho biết, đã có thêm một trực thăng chiến đấu nữa của Không quân Syria bị phiến quân bắn rơi, đó là một chiếc Mi-35 Theo báo cáo, máy bay Mi-35 trên đã bị bắn hạ bởi một quả tên lửa phòng không vác vai do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cung cấp cho lực lượng phiến quân thân hữu Nếu thông tin trên chính xác thì đây đã là chiếc trực thăng thứ ba của Không quân Syria bị phá hủy trong vòng 72 giờ qua, thiệt hại của họ rõ ràng là rất nghiêm trọng Chi tiết nữa cần quan tâm đó là nếu như hai chiếc trực thăng trước bị bắn rơi tại chỗ chỉ là Mi-8/17 thuộc dòng vận tải đa dụng thì Mi-35 là một trực thăng vũ trang đúng nghĩa Trước đó "người anh em" của chiếc Mi-35 này là một trực thăng vũ trang Mi-24P của Không quân Syria cũng đã trúng đạn phòng không của đối phương, nhưng rất may là nó đã về được căn cứ Sẽ rất nguy hiểm cho các chuyến bay tiếp theo của Không quân Syria trên bầu trời Idlib - Aleppo nếu thực sự Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp tên lửa Yerli cho đồng minh, bởi vũ khí này theo đánh giá có thể vô hiệu hóa mọi biện pháp đối kháng điện tử của trực thăng do Nga sản xuất

