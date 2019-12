Các hãng truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, những chuyến xuất kích của máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria đã bị đình chỉ tạm thời. Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên chưa được công bố rõ ràng, tuy nhiên có một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, đã xảy ra một cuộc tập kích của phiến quân vào căn cứ quân sự này. Có khả năng 2 đường băng phục vụ việc cất hạ cánh cho máy bay chiến đấu đã bị hư hại, dẫn đến việc tiêm kích Nga phải tạm thời "nằm đất" chờ công binh khắc phục xong sự cố. Đáng chú ý là mặc dù phiến quân đã nhiều lần thực hiện các cuộc tập kích bằng đạn rocket, súng cối hay máy bay không người lái cảm tử vào căn cứ Hmeimim nhưng hầu hết đều bị phòng không Nga ngăn chặn thành công. Vậy có phải phiến quân đã thay đổi phương thức tác chiến khiến quân đội Nga bị bất ngờ và gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng triển khai trên căn cứ quân sự trên? Tuy nhiên, mới đây hãng thông tấn Al MAsdar News dẫn nguồn tin từ quân đội Chính phủ Syria cho biết việc các chuyến bay tại Hmeimim bị tạm ngừng là vì vấn đề thời tiết, không phải do bị phiến quân tấn công. Mặc dù bác bỏ việc gặp phải thiệt hại tại căn cứ Hmeimim nhưng đại diện quân đội Nga ở Syria cũng công nhận việc tạm ngừng các chuyến bay sẽ khiến cho binh sĩ quân đội Syria gặp khó khăn trên chiến trường. "Theo nguồn tin, điều kiện thời tiết xấu ở phía Tây Bắc Syria đã dẫn đến việc bắt buộc phải tạm dừng các chuyến xuất kích của máy bay chiến đấu thuộc không quân Nga và Syria". "Hiện tại các cuộc tấn công bằng pháo vẫn đang được thực hiện dọc theo chiến tuyến Idlib, nhưng các cuộc không kích cho đến nay đã bị tạm thời đình chỉ", Al Masdar News nêu rõ. Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với Al Masdar News rằng các hoạt động của quân đội Syria ở Đông Nam Idlib có khả năng sẽ bị dừng lại vào cuối tuần này do điều kiện thời tiết xấu. Ngoài ra, trong tuần qua, quân đội Syria đã có thể giải phóng hàng chục khu định cư ở miền Đông đất nước nhưng đáng tiếc là họ để lỡ cơ hội, một phần lý do đến từ tình hình thời tiết. Thành công trong chiến dịch quân sự chống khủng bố đã đạt được phần lớn nhờ các cuộc tấn công của không quân Nga, bằng chứng là những đoạn video do ANNA News công bố, cho thấy phiến quân chịu thiệt hại nặng nề. Hiện chưa rõ khi nào các chuyến bay tại căn cứ Hmeimim được nối lại, nhưng điều này cũng gây ngạc nhiên cho truyền thông bởi các loại chiến đấu cơ Nga được quảng cáo có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nếu lệnh đình chỉ bay tại căn cứ Hmeimim bị kéo dài, có khả năng hải quân Nga sẽ phải bù đắp sự thiếu hụt trong công tác yểm trợ hỏa lực bằng cách tăng cường phóng tên lửa Kalibr.

