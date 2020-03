Trong quá khứ, Mỹ từng biên chế 358 khẩu lựu pháo hạng năng M198. Chúng từng là xương sống của lực lượng pháo kéo hạng nặng cho tới khi M777 thay thế vào năm 2005. Sau khi rút khỏi biên chế, loại lựu pháo hạng nặng này đã được niêm cất, một số khác được bí mật chuyển cho các đồng minh trong đó có các nhóm đối lập tại Syria. Lựu pháo M198 xuất hiện rất sớm khi cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu diễn ra vào năm 2011. Hình ảnh lựu pháo M198 bị quân đội chính phủ Syria thu giữ. Giới quan sát cho rằng, Mỹ đã bí mật viện trợ loại pháo hạng nặng này cho lực lượng quân đội tự do Syria (FSA). Sau khi nhận ra FSA "khó thuần" và có thể quay lại phản mình, Mỹ đã rút bớt sự viện trợ và thay vào đó là chuyển cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ lập nên sau này. Hỏa lực mạnh, tầm bắn xa và tương đối chính xác, M178 đã gây nên những thiệt hại không nhỏ cho quân đội chính phủ Syria. Ngoài thông tin Mỹ bí mật chuyển pháo M198 ra, phiến quân Syria còn thu được loại pháo này từ tay quân đội Iraq. Khủng bố IS đã thu được 60 khẩu pháo này trong trận chiến với quân đội Iraq tại thành phố Mosul năm 2015. Sau khi IS tan ra, một số lượng lớn pháo M178 lại rơi vào tay các cánh quân đối lập Syria. Lựu pháo M198 được Mỹ nghiên cứu và chế tạo vào thập niên 1970. Chúng được sản xuất liên tục từ năm 1978 cho tới tận năm 1992. Ước tính đã có tới 1.600 khẩu được sản xuất, ngoài quân đội Mỹ, M198 hiện vẫn đang phục vụ trong biên chế 12 quốc gia. M198 có trọng lượng 7 tấn, chiều dài 11m, nòng dài 6m, đường kính 155mm. Góc nâng của pháo từ -5° tới +72°, góc quay ngang 45°. Pháo M198 bắn được khá nhiều loại đạn khác nhau, chúng còn có thể bắn đạn hạt nhân khi cần thiết. M198 có thể bắn 6 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 680m/s, tầm bắn 22km với đạn thường và 30km với đạn tăng tầm.

