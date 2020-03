Thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib của Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ đã bị nghi ngờ ngay từ đầu, khi phiến quân tuyên bố không tuân thủ do không ký kết và tiến hành vụ pháo kích chỉ 18 phút sau khi hiệp ước đình chiến có hiệu lực. Không chỉ có vậy, chính bản thân Nga cũng cảnh báo tới phiến quân sẽ nối lại chiến dịch quân sự nếu việc phong tỏa đường cao tốc M4 không chấm dứt, mới đây nhất là sự việc đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị tập kích gây thương vong lớn. Lệnh ngừng bắn gần như đã chấm dứt hoàn toàn khi vào sáng 20-3, phiến quân khủng bố đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội chính phủ Syria (SAA) tại khu vực thành phố Khazarin, nằm ở tỉnh Idlib. Theo các nguồn tin của Syria, cuộc tấn công của các tay súng thánh chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi ký kết thỏa thuận giảm leo thang xung đột ở tỉnh Idlib. Các lực lượng chính phủ Syria đã tìm cách đẩy lùi cuộc tấn công khủng bố, đồng thời tuyên bố rằng phiến quân không sử dụng xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ, vì điều này sẽ dẫn đến phản ứng quy mô lớn từ SAA và quân đội Nga. Tuy nhiên một số nguồn tin nói rõ rằng do hậu quả của cuộc tấn công vào các vị trí của SAA, 2 binh sĩ đã bị thương, nhưng chính thức thì Damascus vẫn chưa xác nhận thông tin đó. "Phiến quân thánh chiến Hồi giáo vừa thực hiện cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria ở miền Nam tỉnh Idlib, leo thang đánh phá cả các vị trí trong vùng lân cận thành phố Khazarin". "Theo một nguồn tin quân sự nằm gần mặt trận, một nhóm tay súng thánh chiến đã cố gắng xâm nhập vào vị trí của SAA ở Khazarin, khiến binh sĩ bảo vệ khu vực tấn công phiến quân trước khi chúng có thể phá hủy các vị trí này". "Nguồn tin cũng cho biết quân đội Syria đã có thể đẩy lùi các tay súng thánh chiến sau một cuộc trao đổi ngắn gọn trong khu vực Jabal al-Zawiya ở phía Nam của Aleppo", Al Masdar News cho biết. Cần phải làm rõ rằng mặc dù những kẻ khủng bố cố gắng tấn công đồng minh nhưng quân đội Nga đã không phản ứng trước hành vi vi phạm thỏa thuận hòa bình ở Idlib. Điều này có thể là do ý định duy trì thỏa thuận, đặc biệt là mới đây Nga đã cho Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến binh thời hạn đến cuối tháng 3 để hoàn thành tất cả các điều khoản của thỏa thuận hiện tại. Trong trường hợp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đồng minh không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ đối diện với cuộc tấn công đáp trả với quy mô còn dữ dội hơn nhiều. Tuy vậy vẫn chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thỏa thuận ngừng bắn sẽ được tôn trọng, đặc biệt khi ít nhất một lần trong quá khứ hiệp định hòa bình đã bị biến thành "tờ giấy lộn". Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như trong những ngày tới tình hình Idlib vẫn diễn ra theo chiều hướng phức tạp do phiến quân leo thang hành động quân sự và kết thúc bằng chiến dịch tấn công mới được phát động ngay đầu tháng 4-2020

