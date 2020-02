Tên lửa phòng không vác vai được phiến quân sử dụng đang trở thành nỗi ám ảnh cho không quân Syria và cả Nga. Mới đây vào ngày 11-2, một chiếc trực thăng Mi-8 đã bị bắn hạ bởi loại vũ khí này. Lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải đoạn video ghi lại thời điểm chiếc trực thăng vận tải đa dụng Mi-8 của không quân Syria bị họ bắn rơi. Chiếc máy bay trúng tên lửa bốc cháy và nổ tung trước khi rơi xuống đất. Khi đó trên máy bay có 1 Chuẩn tướng, 2 Đại tá Giới quan sát cho rằng, rất có thể phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng tên lửa phòng không vác vai Liên Xô để thực hiện vụ tấn công này. Trước đó một số máy bay của không quân Nga cũng bị phiến quân dùng tên lửa phòng không vác vai có nguồn gốc Liên Xô bắn hạ. Hiện nay trong kho vũ khí của phiến quân Syria có một số lượng lớn các hệ thống phòng không di động vác vai Strela-2 do Liên Xô chế tạo. Bằng nhiều nguồn khác nhau từ mua bán trên thị trường chợ đen tới cướp được của quân chính phủ giúp phiến quân Syria có được loại vũ khí này. Một chiếc máy bay cường kích Su-25 bị tên lửa phòng không vác vai bắn trúng động cơ. Trước đó loại tên lửa phòng không vác vai do Liên Xô sản xuất từng nhiều lần bắn trúng máy bay Mỹ. Hình ảnh máy bay A-10 bị tên lửa phòng không vác vai đánh trúng. Có thể nói tên lửa phòng không vác vai 9K32 "Strela-2" do Liên Xô sản xuất và phiên bản sao chép của chúng do Trung Quốc chế tạo mang tên FN-6 đang chiếm số lượng lớn nhất trong kho vũ khí của phiến quân Syria. Nguồn gốc của loại tên lửa này được giới phân tích chỉ ra rằng, sau khi Liên Xô tan rã, rất nhiều vũ khí của các nước thành viên do không đủ kinh phí duy trì đã bán tống bán tháo. Vì vậy một số lượng cực lớn tên lửa phòng không vác vai 9K32 "Strela-2" đã trôi nổi trên thị trường chợ đen. Đây là nguồn chính để các nhóm phiến quân nổi dậy và các nhóm khủng bố có trong tay loại vũ khí này. Ước tính số tên lửa phòng không vác vai phiến quân hiện sở hữu có thể giúp chúng chiến đấu thêm vài năm nữa. Strela 2 là thế hệ đầu của loại tên lửa vác vai Liên Xô, nó được đưa vào trang bị vào khoảng năm 1968. Mặc dù Strela 2 bị hạn chế về tầm bắn, tốc độ và độ cao, nhưng nó rất hữu hiệu khi đối phó với các mục tiêu bay thấp như máy bay ném bom bổ nhào, máy bay vận tải hoặc trực thăng, hay chí ít có thể buộc các phi công của đối phương phải bay cao hơn tầm hoạt động hiệu quả của nó. Điều này làm tăng khả năng của việc phát hiện bằng radar và dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không khác. Sau hơn 50 năm được chế tạo, Strela-2 vẫn tiếp tục được sử dụng bởi một số quân đội, lực lượng quân sự. Strela-2 có khối lượng phóng 15kg, riêng quả đạn tên lửa nặng tới 9,8kg. Đạn tên lửa có chiều dài 1,4m và đường kính rộng 72mm. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 4km với trần bay tối đa 2,3km. Tên lửa có vận tốc 580m/s và sử dụng đầu dò hồng ngoại để phá hủy mục tiêu. Đạn tên lửa có 4 tầng: tầng thứ nhất là đầu tự dẫn, tầng thứ 2 có cánh lái để điều khiển hướng bay, tầng thứ 3 chứa đầu đạn mang thuốc nổ phá mảnh, tầng cuối cùng là động cơ. Strela-2 hiện đang giữ thành tích bắn hạ nhiều máy bay nhất trong số các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai trên thế giới, hơn cả loại FIM-92 Stinger của Mỹ. Nhằm đối phó với loại vũ khí này, một số máy bay của Nga tại Syria đã trang bị các hệ thống chuyên dụng để vô hiệu hóa việc ngắm bắn của loại tên lửa đáng sợ này.

Tên lửa phòng không vác vai được phiến quân sử dụng đang trở thành nỗi ám ảnh cho không quân Syria và cả Nga. Mới đây vào ngày 11-2, một chiếc trực thăng Mi-8 đã bị bắn hạ bởi loại vũ khí này. Lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải đoạn video ghi lại thời điểm chiếc trực thăng vận tải đa dụng Mi-8 của không quân Syria bị họ bắn rơi. Chiếc máy bay trúng tên lửa bốc cháy và nổ tung trước khi rơi xuống đất. Khi đó trên máy bay có 1 Chuẩn tướng, 2 Đại tá Giới quan sát cho rằng, rất có thể phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng tên lửa phòng không vác vai Liên Xô để thực hiện vụ tấn công này. Trước đó một số máy bay của không quân Nga cũng bị phiến quân dùng tên lửa phòng không vác vai có nguồn gốc Liên Xô bắn hạ. Hiện nay trong kho vũ khí của phiến quân Syria có một số lượng lớn các hệ thống phòng không di động vác vai Strela-2 do Liên Xô chế tạo. Bằng nhiều nguồn khác nhau từ mua bán trên thị trường chợ đen tới cướp được của quân chính phủ giúp phiến quân Syria có được loại vũ khí này. Một chiếc máy bay cường kích Su-25 bị tên lửa phòng không vác vai bắn trúng động cơ. Trước đó loại tên lửa phòng không vác vai do Liên Xô sản xuất từng nhiều lần bắn trúng máy bay Mỹ. Hình ảnh máy bay A-10 bị tên lửa phòng không vác vai đánh trúng. Có thể nói tên lửa phòng không vác vai 9K32 "Strela-2" do Liên Xô sản xuất và phiên bản sao chép của chúng do Trung Quốc chế tạo mang tên FN-6 đang chiếm số lượng lớn nhất trong kho vũ khí của phiến quân Syria. Nguồn gốc của loại tên lửa này được giới phân tích chỉ ra rằng, sau khi Liên Xô tan rã, rất nhiều vũ khí của các nước thành viên do không đủ kinh phí duy trì đã bán tống bán tháo. Vì vậy một số lượng cực lớn tên lửa phòng không vác vai 9K32 "Strela-2" đã trôi nổi trên thị trường chợ đen. Đây là nguồn chính để các nhóm phiến quân nổi dậy và các nhóm khủng bố có trong tay loại vũ khí này. Ước tính số tên lửa phòng không vác vai phiến quân hiện sở hữu có thể giúp chúng chiến đấu thêm vài năm nữa. Strela 2 là thế hệ đầu của loại tên lửa vác vai Liên Xô, nó được đưa vào trang bị vào khoảng năm 1968. Mặc dù Strela 2 bị hạn chế về tầm bắn, tốc độ và độ cao, nhưng nó rất hữu hiệu khi đối phó với các mục tiêu bay thấp như máy bay ném bom bổ nhào, máy bay vận tải hoặc trực thăng, hay chí ít có thể buộc các phi công của đối phương phải bay cao hơn tầm hoạt động hiệu quả của nó. Điều này làm tăng khả năng của việc phát hiện bằng radar và dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không khác. Sau hơn 50 năm được chế tạo, Strela-2 vẫn tiếp tục được sử dụng bởi một số quân đội, lực lượng quân sự. Strela-2 có khối lượng phóng 15kg, riêng quả đạn tên lửa nặng tới 9,8kg. Đạn tên lửa có chiều dài 1,4m và đường kính rộng 72mm. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 4km với trần bay tối đa 2,3km. Tên lửa có vận tốc 580m/s và sử dụng đầu dò hồng ngoại để phá hủy mục tiêu. Đạn tên lửa có 4 tầng: tầng thứ nhất là đầu tự dẫn, tầng thứ 2 có cánh lái để điều khiển hướng bay, tầng thứ 3 chứa đầu đạn mang thuốc nổ phá mảnh, tầng cuối cùng là động cơ. Strela-2 hiện đang giữ thành tích bắn hạ nhiều máy bay nhất trong số các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai trên thế giới, hơn cả loại FIM-92 Stinger của Mỹ. Nhằm đối phó với loại vũ khí này, một số máy bay của Nga tại Syria đã trang bị các hệ thống chuyên dụng để vô hiệu hóa việc ngắm bắn của loại tên lửa đáng sợ này.