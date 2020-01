Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot được coi là một trong những vũ khí chống tăng mạnh nhất trên chiến trường Syria. Chúng đã gây cho các bên tham chiến nhiều tổn thất Loại vũ khí này trong tay phiến quân đã khiến quân đội Syria (SAA) chịu nhiều tổn thất. Mới đây nhất, SAA lại để mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Abu Jurayf vào tay nhóm phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), chỉ sau một ngày có được thị trấn này trong cuộc tấn công hôm 15-1 Dựa trên một số thông tin được kênh truyền thông của HTS - Iba'a đăng tải mới đây cho thấy, quân đội Syria không những để mất Abu Jurayf mà còn bỏ lại nhiều vũ khí hạng nặng trên đường rút khỏi thị trấn này Dĩ nhiên, số vũ khí này nhanh chóng bị HTS lấy làm chiến lợi phẩm Số vũ khí mà quân đội Syria bỏ lại Abu Jurayf được HTS công bố bao gồm: 4 tên lửa chống tăng 9K111 Fagot cùng 2 bệ phóng, 1 xe tải KAMAZ-43114 gắn súng máy phòng không 14.5mm KPV, 1 xe UAZ-469, 3 súng phóng lựu tự động AGS-17, cùng nhiều loại vũ khí Thời gian một vài năm gần đây, không phải TOW mà chính tên lửa chống tăng 9K111 Fagot được sản xuất từ Nga đang trở thành nỗi ám ảnh với các lực lượng tham chiến tại Syria Hiện các phiến quân Syria đang tăng cường trở lại các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria (SAA). Đã có nhiều phương tiện cơ giới và cả xe tăng của SAA bị phiến quân bắn cháy Theo thống kê của báo Lebanon, tính từ cuối năm 2018 đến nay, chính 9M111 Fagot chứ không phải tên lửa TOW do Mỹ sản xuất đã tiêu diệt xe tăng của SAA nhiều nhất trong các cuộc đụng độ. Số xe tăng của SAA bị hạ lên tới 5 chiếc Dù quân đội Chính phủ Syria đã gia cố thêm lớp bảo vệ cho xe tăng nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng trở nên an toàn hơn khi bị loại tên lửa này tấn công Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot từng là niềm tự hào của Liên Xô trước đây, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của quân đội Syria Tại chiến trường Hama trước đây, lực lượng quân đội Syria tự do đã phá hủy những chiếc xe tăng chủ lực T-72 của SAA Chiến trường Syria vô tình trở thành nơi tử chiến giữa 2 loại vũ khí huyền thoại thời Liên Xô là xe tăng T-72 và tên lửa Fagot Chiến trường khốc liệt khiến SAA phải dùng cả xe ủi làm lá chắn thép cho bộ binh tiến vào, nhưng ngay cả xe ủi cũng trở thành mồi ngon cho tên lửa Fagot Tên lửa Fagot được lắp trên xe bán tải trở thành loại vũ khí cơ động cực nguy hiểm của phiến quân Syria Tên lửa Fagot được phát triển bởi Phòng thiết kế máy Tula (Liên Xô) từ những năm 1960 Tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot thường gồm 3 thành phần chính: đạn tên lửa 9M111 đặt trong ống phóng; giá phóng 9P135; thiết bị dẫn đường 9S451 và kính ngắm 9Sh119 (phóng đại gấp 10 lần và tầm nhìn 5 lần) Toàn bộ tổ hợp phóng có trọng lượng chỉ 22,5kg Trong đó, đạn tên lửa 9M111 có trọng lượng 11,5kg, đường kính thân 120mm, lắp đầu đạn thuốc nổ lõm (hoặc đầu đạn 2 lượng nổ chuyên trị giáp ERA), tốc độ hành trình 186m/s khi ổn định, tầm bắn hiệu quả từ 70-2.500m Khi triển khai chiến đấu, giá phóng 3 chân 9P135 sẽ được dựng lên, tiếp đó là khối thiết bị dẫn đường 9S451 được đặt lên trên rồi mới tới ống phóng tên lửa Thiết bị kính ngắm quang học cho xạ thủ đặt ở bên trái. Khi bắn, một máy phát khí sẽ đẩy lên lửa ra khỏi ống phóng với tốc độ 80m/s. Sau đó, động cơ rocket nhiên liệu rắn tên lửa sẽ kích hoạt đưa nó bay tới mục tiêu Lệnh điều khiển tên lửa từ cần lái được truyền đến quả đạn qua dây dẫn. Thiết kế kiểu này đảm bảo tên lửa không bị tác động nhiễu của đối phương Xạ thủ sẽ theo dõi vị trí tên lửa qua 1 đèn hồng ngoại ở phía sau đuôi tên lửa. Hệ dẫn đường này được đánh giá là có độ chính xác lên đến 90% Với việc có trong tay tên lửa Fagot, lực lượng phiến quân Syria tiếp tục gây nên nỗi kinh hoàng cho lực lượng tăng thiết giáp quân đội Syria

