Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-7 thông báo, 2 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của nước này đã thực hiện nhiệm vụ thường lệ, được lên kế hoạch trước tại vùng biển trung lập ở Biển Đen. Hai chiếc Tu-22M3 được 2 tiêm kích Su-27 hộ tống. Hai chiếc Tu-22M3 bay khoảng 4.500 km trong khoảng 5 giờ. Tại một số thời điểm, hai máy bay Tu-22M3 bị 2 máy bay MiG-21 của không quân Romania bám theo. Bộ Quốc phòng Romania cũng xác nhận vụ việc và cho biết nhiệm vụ kiểm tra được thực hiện theo yêu cầu của NATO. Các máy bay MiG-21 của không quân Romania sau đó quay về căn cứ an toàn. Những chiếc MiG-21 của không quân Romania được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của dòng tiêm kích "cánh én bạc" của Liên Xô. Không quân Romania từ nhiều năm trước đã thực hiện chương trình nâng cấp khoảng 100 chiếc MiG-21 21M/MF/UM lên gói MiG-21 LanceR. Chương trình nâng cấp MiG-21 LanceR phối hợp với Israel thực hiện thành 3 phiên bản chính gồm: MiG-21 LanceR A; MiG-21 LanceR B và MiG-21 LanceR C. Trong đó, bản LanceR C có thể được dùng trong cuộc tập trận sắp tới với F-16 vì nó vốn được tối ưu hóa chiếm ưu thế trên không, trong khi bản A dùng cho cường kích, bản B dùng cho huấn luyện. So với MiG-21 nguyên bản, MiG-21 LanceR C thay đổi rất nhiều, gồm hệ thống điện tử, radar, vũ khí… Cận cảnh buồng lái MiG-21 LanceR C hiện đại hóa với 2 màn hình tinh thể lỏng đa năng và màn hình HUD. So với MiG-21 nguyên bản rõ ràng là khác nhau một trời một vực. MiG-21 LanceR C trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực hiện đại EL/M-2032 có tầm trinh sát xa tới 150km, theo dõi đồng thời 8 mục tiêu cùng lúc và dẫn hướng tên lửa diệt một mục tiêu trong số đó. Thậm chí, mũ bay của phi công MiG-21 LanceR còn tích hợp thêm thiết bị hiển thị mục tiêu. Ngoài ra, MiG-21 LanceR C trang bị hệ thống đối phó điện tử mà điển hình là khả năng phóng mồi bẫy nhiệt đánh lừa tên lửa đối không tầm nhiệt của đối phương. Trong ảnh là chiếc LanceR C phóng mồi bẫy nhiệt. Về hỏa lực của MiG-21 LanceR, tải trọng vũ khí là không thể thay đổi mà chỉ cho phép nó mang tên lửa đối không tiên tiến hơn. Máy bay vẫn gồm 5 giá treo (4 trên cánh và 1 dưới thân) cho phép mang tối đa 4 đạn tên lửa (tùy vào loại đạn). Máy bay vẫn sử dụng một khẩu pháo cao tốc 23mm gắn trong thân. MiG-21 LanceR có khả năng mang tên lửa không đối không tầm nhiệt hiện đại R-73 (tầm bắn 20km) hoặc tên lửa Python 3 do Israel chế tạo, tầm bắn 15km. Về động cơ, MiG-21 LanceR vẫn giữ động cơ tuốc bin phản lực R-25-300 cho tốc độ tối đa hơn 2.100km/h, bán kính chiến đấu khoảng 500km, trần bay hơn 17.000m, tốc độ leo cao 220m/s. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định MiG-21 LanceR có tính năng chiến đấu tương đương F-16 đời đầu của Mỹ.

