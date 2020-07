Theo Sputnik, Không quân Ấn Độ (IAF) vừa nhận lô vũ khí đầu tiên giành cho tiêm kích đa năng Rafale gồm các tên lửa hành trình MBDA Scalp và tên lửa không đối không Meteor. Đây được xem là bước chuẩn bị để IAF tiếp nhận 6 máy bay Rafale đầu tiên từ Pháp vào ngày 27-7 tới đây. Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết, theo kế hoạch ban đầu, lô Rafale đầu tiên mà hãng Dassault Aviation sẽ bàn giao cho Ấn Độ chỉ có 4 máy bay, tuy nhiên con số này đã tăng lên sau 6 chiếc sau một đàm phán giữa hai bên. Được biết, ngay sau khi được chuyển giao cho Không quân Ấn Độ, 6 chiếc Rafale trên sẽ được biên chế tới căn cứ không quân Ambala, gần khu vực biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Có thể thấy rõ ý đồ của New Delhi khi đưa Rafale tới Ambala, bởi căn cứ này nằm gần Ladakh và Kashmir. Đây là hai khu vực Ấn Độ đang có tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Như vậy sau Su-30MKI, Rafale sẽ là chiến đấu cơ tiếp theo được Ấn Độ triển khai tới gần biên giới để đối phó với Trung Quốc. Rafale được đánh giá là dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 mạnh nhất thế giới, năng lực tác chiến của chúng ngang ngửa với phiên bản Su-35 hàng nội địa Nga và vượt Su-35 phiên bản xuất khẩu cho Trung Quốc. Loại máy bay này được đánh giá là con át chủ bài trong trường hợp nổ ra xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi Su-30MKI có nhiều nét tương đồng với dòng Su-27/30/35 hiện đang có trong biên chế Trung Quốc thì Rafale lại là một chiến đấu cơ riêng biệt. Khả năng cơ động tốt, kho vũ khí đa dạng cùng hệ thống điện tử tối tân, chiến đấu cơ Rafale là nét tinh túy của người Pháp. Chúng được trang bị nhiều loại vũ khí với tổng trọng lượng lên tới 9.500 kg, nhiều hơn 1.500 kg so với các dòng tiêm kích Su-30/35 do Nga sản xuất. Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực Smecma M88, lực đẩy thô 50 kN/chiếc, 70 kN có đốt sau. Động cơ sử dụng hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số giúp tăng lực đẩy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm bức xạ hồng ngoại. Tốc độ tối đa 1.912 km/h ở cao độ lớn, 1.390 km/h ở độ cao mực nước biển. Rafale được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Buồng lái kiểu "nhà kính" hiện đại với các màn hình LCD khổ lớn cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí, nhiên liệu và môi trường xung quanh máy bay. Một trong những điểm độc đáo tạo nên sức mạnh cho Rafale là hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp có tên SPECTRA. Hệ thống này được trang bị các cảm biến bố trí xung quanh máy bay, cung cấp khả năng phát hiện, nhận dạng và xác định mối đe dọa. Hệ thống này giúp phi công nhận thức được tình huống và đưa ra biện pháp đối phó phù hợp nhất, tăng khả năng sống sót cho máy bay trong chiến đấu. Rafale có tới 14 điểm treo vũ khí dưới cánh với phiên bản B/C, 13 điểm với phiên bản hải quân. Rafale thường mang theo vũ khí hỗn hợp cả không chiến và tấn công mặt đất trong mỗi nhiệm vụ. Rafale tham chiến lần đầu trong chiến dịch Bình minh Odyssey, thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya vào tháng 3-2011. Hiện nay những chiếc máy bay này vẫn đang tham chiến tại Syria và nhận được những đánh giá tích cực.

