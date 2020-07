Kể từ khi khu vực biên giới nóng lên do xảy ra đụng độ, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường triển khai các loại vũ khí hạng nặng, mới nhất pháo tự hành PCL-181 đã được nhìn thấy triển khai tại biên giới. Lựu pháo PCL-181 được đánh giá cao về tốc độ, sức bền và tính linh hoạt so với các loại pháo tiền nhiệm hiện có trong lục quân Trung Quốc. Dòng pháo tự hành này có thể di chuyển với vận tốc 100km/h khi chở theo 27 đạn. Với kích thước nhỏ gọn, PCL-181 rất phù hợp với đường núi hẹp và uốn khúc. Nhiều nhà quan sát cho rằng pháo hạng nhẹ PCL-181 sẽ là lựa chọn của quân đội Trung Quốc trong trường hợp xung đột gia tăng. PCL-181 cũng được đánh giá cao về tính linh hoạt khiến chúng có thể tấn công và rút lui ngay để tránh phản pháo. Được biết xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Lớp 15 và PCL-181 có thể được điều động đến tiền tuyến qua máy bay vận tảo Y-2 của Trung Quốc. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường tập trận ở biên giới. Theo ghi nhận của Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trong 2 tuần qua Trung Quốc đã tập trận 3 lần tại Tây Tạng, sau vụ việc đụng độ ở biên giới ngày 15-6. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột ngày 15-6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong trong lực lượng quân đội nước này. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau từng xâm phạm lãnh thổ. Việc điều động pháo tự hành PCL-181 diễn ra nay sau việc Ấn Độ điều động pháo M777 tới biên giới, tuy vậy giới quan sát cho rằng tính năng của PCL-181 vẫn còn kém vài phần nếu so với năng lực tác chiến của M777 vốn được kiểm nghiệm hiệu quả trong thực chiến.

