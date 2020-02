Ngoài cuộc chiến tại Syria, hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ còn có liên quan tới chiến sự tại quốc gia Bắc Phi Libya, họ ủng hộ Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya - GNA và chống lại Quân đội quốc gia Libya - LNA Phía GNA mặc dù được Liên hợp quốc công nhận nhưng luôn ở thế yếu so với LNA, bởi sau lưng Nguyên soái Khalifa Haftar là nhiều đồng minh có tiềm lực mạnh Ủng hộ mạnh nhất cho LNA chính là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE, họ đã viện trợ cho đồng minh rất nhiều vũ khí trong đó tiêu biểu là tổ hợp phòng không Pantsir-S1 và máy bay không người lái vũ trang (UCAV) Những chiếc UCAV do UAE cung cấp cho LNA đã gây ra nhiều phiền toái cho GNA, khi chúng vừa có khả năng trinh sát chiến trường lại tung được đòn tấn công trực tiếp Để đối phó với phương tiện tác chiến lợi hại này, lực lượng GNA rất cần đồng minh số 1 Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho họ thứ vũ khí có tính đặc dụng cao, và yêu cầu này đã được đáp ứng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố đã viện trợ một số hệ thống pháo phòng không tự hành Korkut cho Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya để đối phó với máy bay không người lái của Quân đội quốc gia Libya Sự góp mặt của vũ khí này sẽ giúp cho GNA có thêm phương tiện để chẳng những chống lại không quân đối phương, mà nếu cần thiết còn có thể sử dụng trong vai trò xe chiến đấu yểm trợ hỏa lực cho bộ binh Korkut là sản phẩm mới nhất trong gia đình pháo phòng không tầm ngắn do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất, nó được ra mắt lần đầu tại triển lãm quốc phòng IDEF 2013 Đây là hệ thống pháo phòng không tự hành cỡ nòng 35mm của Aselsan đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh xích ACV30. Thành phần hệ thống gồm một xe chỉ huy và hai đến ba xe tác chiến Hệ thống điện tử bao gồm radar cảnh giới mảng pha 3D với tầm trinh sát tối đa lên tới 70 km, khí tài này đặt trên xe chỉ huy để cung cấp tham số cho toàn khẩu đội Bên cạnh đó là radar điều khiển hỏa lực cung cấp 3 tham số tọa độ mục tiêu, đi kèm 1 camera ảnh nhiệt và 1 camera quang truyền hình ban ngày bố trí phía bên phải tháp pháo Cả xe chỉ huy và xe tác chiến đều dùng khung gầm xe bọc thép ACV30 lắp động cơ diesel công suất 600 mã lực, cho tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 500 km, nó còn có khả năng bơi với vận tốc 6 km/h thông qua 2 động cơ phản lực nước gắn phía sau Hỏa lực của Korkut là 2 pháo tự động cỡ nòng 35mm cho tốc độ bắn 1.100 phát/phút, tầm bắn đạt 4.000m, ngoài ra trên xe chỉ huy còn có súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm Pháo phòng không tự hành Korkut có lần thực chiến đầu tiên trong tháng 10-2016, nó đã tiêu diệt thành công nhiều quả rocket được bắn đi bởi lực lượng khủng bố IS Bên cạnh chiến trường Libya, pháo phòng không tự hành Korkut còn có thể là mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ của Nga và Syria khi tham gia chiến dịch Idlib

