Chiếc máy bay ném bom B-52 nói trên đã cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana để thực hiện sứ mệnh kéo dài 28 giờ đồng hồ nhằm thể hiện cam kết của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với an ninh và ổn định của khu vực. Một số hình ảnh cho thấy chiếc B-52 cùng với các chiến đấu cơ F/A 18 và máy bay trinh sát E-2 Hawkeye từ Lực lượng tác chiến tàu sân bay Nimitz tham gia hoạt động phối hợp trên không. Những chiếc F/A-18 Super Hornet lao vút lên để hình thành biên đội với B-52. Sau khi tập trận, chiếc B-52 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Máy bay B-52 và phi đội tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet, theo sau là máy bay chỉ huy cảnh báo E-2D của không quân hải quân Mỹ. Việc cho cả máy bay ném bom chiến lược B-52 kết hợp với các nhóm tàu sân bay để tập trận trên Biển Đông cho thấy động thái cứng rắn của Mỹ. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) và USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện hoạt động chung ở Biển Đông Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz gồm có tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68), không đoàn tàu sân bay số 17, tuần dương hạm USS Princeton cùng 2 khu trục hạm USS Sterett và USS Ralph Johnson. Còn nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan gồm có tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), không đoàn tàu sân bay số 5, tuần dương hạm USS Antietam và khu trục hạm USS Mustin. Hôm 4-7, tờ The Wall Street Journal đưa tin 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đến Biển Đông tập trận, đánh dấu cuộc tập trận chung đầu tiên của 2 tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông kể từ năm 2014. Tuy nhiên việc cùng cho cả máy bay ném bom chiến lược B-52 kết hợp tập trận với các nhóm tàu sân bay trên Biển Đông là động thái hiếm gặp. Mỹ và cộng đồng quốc tế luôn bày tỏ quan điểm Biển Đông là vùng biển quốc tế và sự tự do thông thương phải được thực hiện tại vùng biển này. Bất cứ động thái nhằm chiếm đoạt của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị lên án. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia tích cực nhất trong việc tuần tra bảo vệ hàng hải tại Biển Đông. Ngoài tàu chiến, họ còn điều các loại máy bay ném bom chiến lược để tham gia việc tuần tiễu.

