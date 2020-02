Một lần nữa cái tên Su-35 lại được nhắc đến tại Syria, giới phân tích cho rằng có thể chiếc UAV hạng nặng vừa rồi của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ trên bầu trời Syria chính là do Su-35 Nga. Họ cho rằng chính khẩu pháo cao tốc GSh-30-1 đã nhẹ nhàng "cứa ngọt" chiếc UAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi nó tác chiến tại Syria. Họ viện dẫn rằng chiếc UAV này hoạt động ở độ cao ngoài tấm với của các loại pháo phòng không Syria. Trong khi xác chiến UAV bị rơi cho thấy chúng bị trúng đạn pháo chứ không phải do tên lửa, vì vậy mọi nghi ngờ đổ dồn về chiếc Su-35 của Nga đang tác chiến tại Syria. Trong trang bị của Su-35 thì pháo hàng không đóng vai trò là vũ khí sử dụng chủ yếu trong không chiến. Được biết, GSh-301 là sản phẩm của Cục thiết kế Tula, Nga. Pháo cao tốc GSh-301 (mã định danh của Tổng cục pháo binh và tên lửa Liên Xô GRAU là 9A-4071K). Loại pháo này có nòng cỡ 30mm, được trang bị trên các dòng chiến đấu cơ của Sukhoi như Su-27, Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37 và thậm chí là cả Su-57. Ngoài ra, pháo GSh-301 còn xuất hiện trên máy bay chiến đấu MiG-29, Yak-141 và một số máy bay do Trung Quốc tự phát triển. Pháo GSh-301 ra đời để thực hiện nhiệm vụ cận chiến trên không của chiến đấu cơ khi quá gần để sử dụng tên lửa đối không. Pháo có trọng lượng 46kg, đây là loại pháo phòng không nhẹ nhất thế giới trang bị trên máy bay chiến đấu. Tổng chiều dài của loại pháo này là1.978mm, trong khi đó nòng pháo dài tới 1.500mm. Với kích thước và trọng lượng này, GSh-301 không hề làm ảnh hưởng đến khả năng cơ động của những máy bay mang chúng khi chiến đấu. Pháo GSh-301 sử dụng cơ cấu giật nòng ngắn với phanh thủy lực, làm mát bằng chất lỏng bay hơi và điểm hỏa bằng điện. Pháo có khả năng bắn 25 phát/giây, cho phép tạo mật độ hỏa lực rất cao để công kích mục tiêu. Cơ số đạn mang theo mỗi lần cất cánh là 150 viên. Để tăng hiệu quả trong tác chiến, pháo GSh-301 được hỗ trợ hệ thống đo xa laser và ngắm mục tiêu, GSh-301 có thể diệt mục tiêu chỉ với 3-5 viên đạn. Sơ tốc đầu đạn đạt 860m/s, tầm bắn đối không ước tính từ 200-800m, khi đối đất khoảng 1.200-1.800m. Pháo cao tốc GSh-301 sử dụng nhiều loại đạn khác nhau cỡ 30x165mm: Đạn xuyên - vạch đường (AP-T), đạn xuyên cháy - vạch đường (API-T), đạn xuyên - vạch đường lõi tungsten (APT-T), đạn xuyên nhồi chất trơ (AP Inert), đạn nổ mảnh - vạch đường (HE-T). Ngoài ra, pháo GSh-301 còn sử dụng đạn nổ mảnh - vạch đường tầm ngắn (HE-T-SR), đạn nổ mảnh - vạch đường nhồi chất trơ (He-T Inert), đạn nổ mảnh - cháy (HEI), đạn nổ mảnh – cháy vạch đường (HEI-T), đạn diễn tập (RTP) và đạn diễn tập - vạch đường (RTP-T). Tại chiến trường Syria, loại pháo này cũng thỉnh thoảng được Su-35 sử dụng để tấn công mặt đất trong các chiến dịch truy quét khủng bố.

Một lần nữa cái tên Su-35 lại được nhắc đến tại Syria, giới phân tích cho rằng có thể chiếc UAV hạng nặng vừa rồi của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ trên bầu trời Syria chính là do Su-35 Nga. Họ cho rằng chính khẩu pháo cao tốc GSh-30-1 đã nhẹ nhàng "cứa ngọt" chiếc UAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi nó tác chiến tại Syria. Họ viện dẫn rằng chiếc UAV này hoạt động ở độ cao ngoài tấm với của các loại pháo phòng không Syria. Trong khi xác chiến UAV bị rơi cho thấy chúng bị trúng đạn pháo chứ không phải do tên lửa, vì vậy mọi nghi ngờ đổ dồn về chiếc Su-35 của Nga đang tác chiến tại Syria. Trong trang bị của Su-35 thì pháo hàng không đóng vai trò là vũ khí sử dụng chủ yếu trong không chiến. Được biết, GSh-301 là sản phẩm của Cục thiết kế Tula, Nga. Pháo cao tốc GSh-301 (mã định danh của Tổng cục pháo binh và tên lửa Liên Xô GRAU là 9A-4071K). Loại pháo này có nòng cỡ 30mm, được trang bị trên các dòng chiến đấu cơ của Sukhoi như Su-27, Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37 và thậm chí là cả Su-57. Ngoài ra, pháo GSh-301 còn xuất hiện trên máy bay chiến đấu MiG-29, Yak-141 và một số máy bay do Trung Quốc tự phát triển. Pháo GSh-301 ra đời để thực hiện nhiệm vụ cận chiến trên không của chiến đấu cơ khi quá gần để sử dụng tên lửa đối không. Pháo có trọng lượng 46kg, đây là loại pháo phòng không nhẹ nhất thế giới trang bị trên máy bay chiến đấu. Tổng chiều dài của loại pháo này là1.978mm, trong khi đó nòng pháo dài tới 1.500mm. Với kích thước và trọng lượng này, GSh-301 không hề làm ảnh hưởng đến khả năng cơ động của những máy bay mang chúng khi chiến đấu. Pháo GSh-301 sử dụng cơ cấu giật nòng ngắn với phanh thủy lực, làm mát bằng chất lỏng bay hơi và điểm hỏa bằng điện. Pháo có khả năng bắn 25 phát/giây, cho phép tạo mật độ hỏa lực rất cao để công kích mục tiêu. Cơ số đạn mang theo mỗi lần cất cánh là 150 viên. Để tăng hiệu quả trong tác chiến, pháo GSh-301 được hỗ trợ hệ thống đo xa laser và ngắm mục tiêu, GSh-301 có thể diệt mục tiêu chỉ với 3-5 viên đạn. Sơ tốc đầu đạn đạt 860m/s, tầm bắn đối không ước tính từ 200-800m, khi đối đất khoảng 1.200-1.800m. Pháo cao tốc GSh-301 sử dụng nhiều loại đạn khác nhau cỡ 30x165mm: Đạn xuyên - vạch đường (AP-T), đạn xuyên cháy - vạch đường (API-T), đạn xuyên - vạch đường lõi tungsten (APT-T), đạn xuyên nhồi chất trơ (AP Inert), đạn nổ mảnh - vạch đường (HE-T). Ngoài ra, pháo GSh-301 còn sử dụng đạn nổ mảnh - vạch đường tầm ngắn (HE-T-SR), đạn nổ mảnh - vạch đường nhồi chất trơ (He-T Inert), đạn nổ mảnh - cháy (HEI), đạn nổ mảnh – cháy vạch đường (HEI-T), đạn diễn tập (RTP) và đạn diễn tập - vạch đường (RTP-T). Tại chiến trường Syria, loại pháo này cũng thỉnh thoảng được Su-35 sử dụng để tấn công mặt đất trong các chiến dịch truy quét khủng bố.