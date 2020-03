Mới đây có báo cáo về việc một máy bay không người lái vũ trang (UCAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Syria trong trạng thái đã được kích hoạt Do hậu quả của cuộc không kích, ít nhất 2 binh sĩ Syria đã thiệt mạng, bên cạnh đó hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 tối tân cũng bị phá hủy hoàn toàn Dựa trên hình ảnh và chú thích được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải, có thể thấy tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 đã được quân đội Syria triển khai ở gần thành phố Saraqib Chỉ sau đó vài giây, một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 thông qua một cuộc tấn công trực tiếp Thông tin về hoạt động của tổ hợp Pantsir-S1 đã được xác nhận, trong lúc này hệ thống tên lửa phòng không đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với radar đang quay Tuy nhiên máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể phá hủy nó từ khoảng cách chỉ vài km, điều đó cho thấy thực tế là quân đội Syria thậm chí còn không biết về sự hiện diện của chiếc UCAV Phía Syria chưa bình luận về việc UCAV Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1, tuy nhiên điều này được thực hiện với một tên lửa không đối đất thông thường, thật hợp lý khi cho rằng các tổ hợp khác cũng có thể bị tiêu diệt theo cách thức trên Chiếc máy bay không người lái vũ trang được Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để tiêu diệt hệ thống Pantsir-S1 của Syria có thể là loại Bayraktar TB2 hoặc Anka-S Loại tên lửa không đối đất mà chiếc máy bay không người lái đã sử dụng để phá hủy Pantsir-S1 gần như chắc chắn là loại MAM-L (Smart Micro Munition) do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rocketsan chế tạo Tuy nhiên theo các chuyên gia quân sự, hình ảnh được chú thích là hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 bị phá hủy không thuộc về quân đội chính phủ Syria Đoạn video được thực hiện trong cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào một trong những căn cứ quân sự của Quân đội Quốc gia Libya - LNA, trong cuộc nội chiến tại đất nước Bắc Phi này Điều này được xác nhận gián tiếp bởi một số đặc điểm bên ngoài của tổ hợp Pantsir-S1 bị phá hủy, khi nó sử dụng khung gầm xe tải việt dã MAN SX45, đặc trưng của quân đội Các tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE đang chiến đấu trong đội hình LNA Mặc dù vậy, kể cả đó là tổ hợp Pantsir-S1 của UAE đi chăng nữa thì Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thực sự tiêu diệt được một hệ thống Pantsir-S1 do Nga sản xuất Điều này không gây bất ngờ bởi Pantsir-S1 không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc chống lại UAV, bằng chứng là thước phim chiếc Harop của Israel đã phá hủy hệ thống tương tự bất chấp có tới 2 tên lửa 57E6 được phóng lên

