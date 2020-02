Hôm 14/2, các nguồn tin trong quân đội Syria báo cáo rằng trong quá trình Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào vị trí của họ ở Idlib, hệ thống phòng không Pantsir-S1 đã không bắn hạ nổi một quả đạn pháo phản lực phóng loạt (MLRS) nào. Đáng lưu ý là Pantsir-S1 được triển khai ở khu vực tiền tuyến để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể xảy ra, tuy nhiên vì lý do không rõ, chúng không thể phát hiện và bắn trúng một quả rocket nào. Theo cùng nguồn tin, chỉ trong 72 giờ, phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí của lực lượng chính phủ Syria nhiều lần, họ đã bắn tổng cộng hơn 100 rocket. Tuy nhiên hiệu suất của hệ thống Pantsir-S1 vẫn không được cải thiện, điều này đặt ra câu hỏi là vũ khí trên có thực sự có hiệu quả như khi đẩy lùi các cuộc tấn công vào căn cứ Hmeimim hay không. Giải thích điều này, phía Nga cho rằng, trên thực tế, hệ thống Pantsir-S1 không thích hợp để đẩy lùi cuộc tấn công ở khoảng cách gần như vậy, vì nó chỉ cách các trận địa MLRS của Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân có vài km. "Tên lửa của Pantsir-S1 có thể bao quát khoảng cách 6 - 8 km chỉ trong 8 - 12 giây, trong thời gian này, người điều khiển cần phát hiện mục tiêu nhỏ, chĩa vũ khí vào nó và bắn trúng, điều này gần như không thể". "Đây là lý do quan trọng khiến cho các hệ thống Pantsir-S1 của Syria không thể bắn hạ một tên lửa nào của Thổ Nhĩ Kỳ", ghi chú của chuyên gia quân sự Nga. Mặc dù vậy theo trang Avia, thông báo mới đây của Bộ chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tấn công với hiệu suất cao thông qua MLRS vào các khu vực triển khai của lực lượng Syria ở các tỉnh Idlib và Aleppo là thiếu chính xác. Trên thực tế, khoảng 80% số đạn rocket được bắn bởi pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh chặn thành công bởi tổ hợp Pantsir-S1. Do vậy, cả Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh đồng minh không thể gây ra thiệt hại cho SAA. "Lực lượng phòng không của chúng ta đã bắn hạ thành công tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy lùi cuộc tấn công của những kẻ khủng bố. Tất cả các khu vực quan trọng đều được bảo vệ tốt khỏi cuộc tấn công từ trên không", nguồn tin trong quân đội Syria cho biết. Theo báo chí Syria, thông tin này bác bỏ hoàn toàn lập luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về hàng trăm cuộc tấn công vào các vị trí của SAA và cái chết của nhiều binh sĩ Syria. "Một số tổ hợp phòng không được đặt ở vị trí tốt có thể đẩy lui các cuộc tấn công quy mô lớn bằng các hệ thống MLRS", chuyên gia quân sự Nga giải thích. Mặc dù vậy, hiện tại lực lượng phòng không Syria chưa đưa ra bằng chứng xác thực những gì mình đã công bố, ví dụ như mảnh đạn pháo phản lực phóng loạt của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi. Báo chí cũng không lạ lẫm việc Damascus thường xuyên lên tiếng đã đánh chặn phần lớn tên lửa Israel nhưng mục tiêu cần bảo vệ vẫn bị san phẳng, chưa có gì bảo đảm điều này sẽ không lặp lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy sự việc trên sẽ cần được kiểm chứng bởi một nguồn tin độc lập, vì các bên giao tranh đều có xu hướng "tô vẽ" thắng lợi của mình và "thổi phồng" thiệt hại của đối phương.

