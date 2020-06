Cơ quan Tình báo Syria đã phát hiện và tịch thu một lô vũ khí lớn. Lô hàng đang trên đường chuyển đến khu vực phiến quân tại Idlib, bao gồm nhiều chủng loại vũ khí,trong đó đáng sợ nhất là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. PRO-A Shmel phóng tên lửa nhiệt áp, được mệnh danh là "ống phóng của quỷ", do Nga sản xuất. Đây là loại vũ khí thường được trang bị cho riêng lực lượng đặc nhiệm Nga, tuy vậy chúng bất ngờ xuất hiện nhiều trong tay các phiến binh khủng bố Syria... Nhiều ý kiến cho rằng loại vũ khí này đã được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Syria, trong khi tác chiến chúng đã bị rơi vào tay phiến quân Syria. Đây không phải là lần đầu tiên loại súng này bị tịch thu trong tay phiến quân Syria. Trước đó đặc nhiệm Nga và quân đội Syria đã nhiều lần thu được loại vũ khí này. PRO-A Shmel khai hoả Chính loại vũ khí này đã khiến khủng bố IS phải chui ra khỏi những hầm ngầm cố thủ để đầu hàng liên quân Nga-Syria nếu không muốn bị thiêu rụi. Hình ảnh vụ nổ khủng khiếp gây ra từ súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. PRO-A Shmel là loại súng phóng tên lửa nhiệt áp sử dụng một lần với các loại đầu đạn như đạn gây cháy, đạn áp nhiệt, đạn khói, hay đạn rocket. Súng được phát triển vào năm 1984, nòng súng được làm bằng sợi thủy tinh không có rãnh xoắn và tên lửa được đặt sẵn trong ống phóng. Khi bắn thuốc đẩy vốn được đặt trong một khoang riêng biệt với tên lửa sẽ đẩy tên lửa ra khỏi súng cũng như tạo một luồng khí phụt đẩy ra phía sau để tạo hiệu ứng không giật cho súng. Vì thế khi bắn phải để ý ở phía sau có vật cản lớn ở gần không, nếu có nó sẽ làm luồn phản lực giật ngược lại gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đạn tên lửa khi phóng ra khỏi súng, bốn cánh phía sau sẽ bật ra và làm tên lửa xoay khi bay để giữ độ ổn định và chính xác. Tay cầm cò súng có thể gấp lại để tiện cho việc di chuyển, súng còn có tay cầm chữ I phía trước để tiện cho việc cầm nắm. Với 2,1 kg nhiên liệu nổ nhiệt áp, súng có sức công phá tương đương đạn pháo 107 mm nổ mạnh, nhưng lại có thể tạo ra và giữ được một khu vực lửa bao trùm có nhiệt độ cực cao tỏa ra xung quanh trong bán kính hơn 3m. Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn RPO-A hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, ngoài ra đạn rocket cũng có khả năng phá hủy công sự, hầm ngầm kiên cố và dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ. Thể tích vùng nổ ước tính lên tới 80 m3, phát huy tác dụng đặc biệt khi bắn vào không gian kín. Cự ly hiệu quả khi bắn RPO-A Shmel trong khoảng 200 - 300 m nhưng quả đạn có thể bay xa hơn nhiều, lên đến 1,7 km. Mọi sinh vật sống nằm trong bán kính sát thương xung quanh mục tiêu nếu chưa bị sức nóng thiêu cháy sẽ bị chênh lệch áp suất đột ngột và mất dưỡng khí dẫn đến ngất hoặc bị tiêu diệt, đây được coi là thứ vũ khí cầm tay hủy diệt trên chiến trường.

Đây là loại vũ khí do đặc nhiệm Nga sử dụng tại chiến trường này, tuy vậy việc liên tục xuất hiện trong tay các phiến quân gây nên những đồn đoán về nguồn gốc của chúng. Cận cảnh ống phóng Một số ý kiến cho rằng, ngoài lấy từ đặc nhiệm Syria, loại súng này còn được phiến quân lấy từ chính lực lượng đặc nhiệm Nga, cụ thể là từ chiếc xe thiết giáp BMP-97 mà lực lượng này đã phải bỏ lại trước đây khi giao chiến với các phiến binh khủng bố. Ngoài ra cũng có một số súng áp nhiệt RPO-A Shmel phiến quân mua được từ thị trường chợ đen.

Cơ quan Tình báo Syria đã phát hiện và tịch thu một lô vũ khí lớn. Lô hàng đang trên đường chuyển đến khu vực phiến quân tại Idlib, bao gồm nhiều chủng loại vũ khí,trong đó đáng sợ nhất là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. PRO-A Shmel phóng tên lửa nhiệt áp, được mệnh danh là "ống phóng của quỷ", do Nga sản xuất. Đây là loại vũ khí thường được trang bị cho riêng lực lượng đặc nhiệm Nga, tuy vậy chúng bất ngờ xuất hiện nhiều trong tay các phiến binh khủng bố Syria... Nhiều ý kiến cho rằng loại vũ khí này đã được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Syria, trong khi tác chiến chúng đã bị rơi vào tay phiến quân Syria. Đây không phải là lần đầu tiên loại súng này bị tịch thu trong tay phiến quân Syria. Trước đó đặc nhiệm Nga và quân đội Syria đã nhiều lần thu được loại vũ khí này. PRO-A Shmel khai hoả Chính loại vũ khí này đã khiến khủng bố IS phải chui ra khỏi những hầm ngầm cố thủ để đầu hàng liên quân Nga-Syria nếu không muốn bị thiêu rụi. Hình ảnh vụ nổ khủng khiếp gây ra từ súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. PRO-A Shmel là loại súng phóng tên lửa nhiệt áp sử dụng một lần với các loại đầu đạn như đạn gây cháy, đạn áp nhiệt, đạn khói, hay đạn rocket. Súng được phát triển vào năm 1984, nòng súng được làm bằng sợi thủy tinh không có rãnh xoắn và tên lửa được đặt sẵn trong ống phóng. Khi bắn thuốc đẩy vốn được đặt trong một khoang riêng biệt với tên lửa sẽ đẩy tên lửa ra khỏi súng cũng như tạo một luồng khí phụt đẩy ra phía sau để tạo hiệu ứng không giật cho súng. Vì thế khi bắn phải để ý ở phía sau có vật cản lớn ở gần không, nếu có nó sẽ làm luồn phản lực giật ngược lại gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đạn tên lửa khi phóng ra khỏi súng, bốn cánh phía sau sẽ bật ra và làm tên lửa xoay khi bay để giữ độ ổn định và chính xác. Tay cầm cò súng có thể gấp lại để tiện cho việc di chuyển, súng còn có tay cầm chữ I phía trước để tiện cho việc cầm nắm. Với 2,1 kg nhiên liệu nổ nhiệt áp, súng có sức công phá tương đương đạn pháo 107 mm nổ mạnh, nhưng lại có thể tạo ra và giữ được một khu vực lửa bao trùm có nhiệt độ cực cao tỏa ra xung quanh trong bán kính hơn 3m. Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn RPO-A hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, ngoài ra đạn rocket cũng có khả năng phá hủy công sự, hầm ngầm kiên cố và dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ. Thể tích vùng nổ ước tính lên tới 80 m3, phát huy tác dụng đặc biệt khi bắn vào không gian kín. Cự ly hiệu quả khi bắn RPO-A Shmel trong khoảng 200 - 300 m nhưng quả đạn có thể bay xa hơn nhiều, lên đến 1,7 km.

Mọi sinh vật sống nằm trong bán kính sát thương xung quanh mục tiêu nếu chưa bị sức nóng thiêu cháy sẽ bị chênh lệch áp suất đột ngột và mất dưỡng khí dẫn đến ngất hoặc bị tiêu diệt, đây được coi là thứ vũ khí cầm tay hủy diệt trên chiến trường. Đây là loại vũ khí do đặc nhiệm Nga sử dụng tại chiến trường này, tuy vậy việc liên tục xuất hiện trong tay các phiến quân gây nên những đồn đoán về nguồn gốc của chúng. Cận cảnh ống phóng Một số ý kiến cho rằng, ngoài lấy từ đặc nhiệm Syria, loại súng này còn được phiến quân lấy từ chính lực lượng đặc nhiệm Nga, cụ thể là từ chiếc xe thiết giáp BMP-97 mà lực lượng này đã phải bỏ lại trước đây khi giao chiến với các phiến binh khủng bố. Ngoài ra cũng có một số súng áp nhiệt RPO-A Shmel phiến quân mua được từ thị trường chợ đen.