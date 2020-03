Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang neo ở phao số 0, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày ở Việt Nam. Chiếc tàu sân bay này với mặt boong rộng hơn 3 sân bóng đá có thể mang theo tới 90 máy bay các loại, tương đương không quân một quốc gia nhỏ. Tổng thể, chiều dài của con tàu lên tới tới 333 m, mặt boong chỗ rộngnhất là 77 m. Trên mặt boong được lắp 4 máy phóng hơi nước cho phép nhiều máy bay cất cánh cùng lúc. Trong số các loại máy bay tàu sân bay Mỹ mang theo, chiếm số lượng nhiều nhất vẫn là tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet. Đây được coi là loại tiêm kích hạm thành công nhất thế giới. Khi cần thiết, 4 tiêm kích hạm có thể cất cánh một lúc để tung ra đòn tấn công vào đối phương. Đây là điều mà không một tàu sân bay nào khác ngoài Mỹ có thể làm được. F/A-18E/F Super Hornet là loại máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay, bắt đầu biên chế cho Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1999. Thực chất loại máy bay này là một phiên bản có kích thước lớn và hiện đại hơn được phát triển từ F/A-18C/D Hornet. F/A-18E/F Super Hornet được Hải quân Mỹ đặt mua của hãng McDonnell Douglas vào năm 1992, nó bay lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1995, hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay vào năm 1997 và đi vào hoạt động chính thức vào năm 1999, thay thế cho tiêm kích hạm F-14 Tomcat. F/A-18E/F Super Hornet bao gồm 2 phiên bản trong đó phiên bản F/A-18E một chỗ còn phiên bản F/A-18F có hai chỗ. So với F/A-18 Hornet thì phiên bản F/A-18E/F Super Hornet có kích thước to lớn hơn 20%. Điều này giúp máy bay có tầm bay xa và khả năng hoạt động lâu dài trên không, phiên bản F/A-18 Hornet tuy được đánh giá cao về tính năng nhưng chúng vẫn có điểm yếu do tầm hoạt động ngắn. Máy bay được thiết kế với chiều dài: 18.31m; Sải cánh: 13.62m; Chiều cao: 4.88m. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. Máy bay được trang bị hai động cơ F414-GE-400 với lực đẩy đốt sau lên tới 98 kN. Hai động cơ cực khỏe này giúp F-18 Super Hornet có thể bay với vận tốc Mach 1.6. Tầm bay của F/A-18 Super Hornet lên tới 2346km. Về hỏa lực, F/A-18 Super Hornet sở hữu kho vũ khí khổng lồ, với 11 giá treo trên cánh và giữa thân, cho phép mang 8 tấn vũ khí bên ngoài. F/A-18E/F Super Hornet có thể sử dụng được nhiều loại bom, tên lửa cho đủ các nhiệm vụ đối không, đối hải và đối đất, tác chiến điện tử… Trong nhiệm vụ đối không, F/A-18 Super Hornet được trang bị một khẩu pháo 6 nòng 20mm ở mũi máy bay cùng các tên lửa không đối không như AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM... Trong nhiệm vụ chống tàu mặt nước nó có thể mang tên lửa chống hạm AGM-84 và có thể cả tên lửa chống radar AGM-88 HARM. Trong tác chiến tấn công mặt đất, F-18 có thể được lắp đặt tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, AGM-84 SLAM-ER và mang được nhiều loại bom, từ “bom ngu” tới “bom thông minh”. Loại chiến đấu cơ được mệnh danh là “vũ khí của thần chết” này còn được trang bị màn hình điều khiển tinh thể lỏng đa dụng, hệ thống lái số fly-by-wire, kính nhìn ban đêm, mũ phi công JHMCS mang lại khả năng nhận biết đa trạng thái, nhiều mục đích cho phi công. Radar quét mảng pha chủ động AESA APG-79 trên F/A-18 Super Hornet cho phép đồng thời tấn công đối không và đối đất. Hệ thống cảm biến quang điện chính và chùm laser chỉ định mục tiêu AN/ASQ-228ATFLIR cung cấp bản đồ mặt đất chi tiết ở cự ly xa. Máy bay cũng được trang bị hệ thống đối kháng tổng hợp (IDECM) gồm hệ thống phòng vệ chống tên lửa, có khả năng phóng mồi bẫy ALE-47, ALE-50; radar cảnh báo AN/ALR67V3 và hệ thống gây nhiễu ALQ-65 hoặc ALQ-71; hệ thống thông tin số liệu chuẩn Link 16… Khả năng tác chiến của F/A-18 Super Hornet đã được kiểm chứng qua thực tế chiến đấu trong rất nhiều chiến dịch tác chiến của Mỹ-NATO.

