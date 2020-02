Trang Avia-pro của Nga cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu tổn thất lớn nhất ở Syria kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia Arab này do hoạt động đánh phá dữ dội của máy bay chiến đấu Nga. Theo báo cáo, ít nhất 30 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương, ngoài ra còn có khoảng 20 xe bọc thép, nhiều xe tăng, xe tải quân sự cũng bị phá hủy. Nguồn tin từ hiện trường cho biết, máy bay chiến đấu và pháo binh của liên quân Syria - Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào binh lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các tay súng thánh chiến. Đòn tấn công mạnh mẽ đến mức khiến bên phòng thủ thậm chí không thể cố gắng rời khỏi một tòa nhà nhỏ, bởi vì họ có nguy cơ bị gây sát thương ngay lập tức. Trận oanh kích vào vị trí quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra trong nhiều giờ, sau đó có báo cáo rằng hàng chục xe cứu thương đã được tập trung tại tỉnh Hatay phía bên kia biên giới. Lý do cho việc này là hàng chục người chết và bị thương bởi cần phải được vận chuyển bằng đường bộ, do Syria và Nga không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng không phận để sơ tán. Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về những tổn thất to lớn ở Syria, nhưng các chuyên gia lo ngại kịch bản tồi tệ nhất sẽ diễn ra đó là khởi đầu của chiến dịch quân sự toàn diện. Nhưng trước đó còn có một nguy cơ lớn hơn đối với chính trường Thổ Nhĩ Kỳ, đó là các binh sĩ của họ có thể sẽ nổi dậy chống lại Tổng thống Erdogan khi bị buộc phải đối đầu với Nga. Trước đó cũng trang Avia-pro của Nga cho biết, hành động quân sự tại Syria do Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan phát động đã dẫn tới những tổn thất cực kỳ to lớn đối với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Mức độ thiệt hại ngay lúc này đã vượt xa so với dự tính ban đầu của Ankara do sự tham chiến quyết liệt của binh lính Syria và sự hỗ trợ hiệu quả của không quân Nga. Điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí đe dọa lật đổ Tổng thống Erdogan thông qua một cuộc đảo chính quân sự mới, điều này càng rõ ràng hơn với những diễn biến tại tỉnh Idlib trong ngày gần đây. Mặc dù vậy trái với nhận xét từ truyền thông Nga, các chuyên gia quốc tế nhận định rằng rất khó có khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan. Đặc biệt khi lực lượng vũ trang Ankara đã chinh chiến với tần suất khá dày đặc trong những năm vừa qua và đa phần vẫn tuyên bố trung thành với ông Erdogan. Hơn nữa cuộc đảo chính xảy ra gần nhất được cho là có bàn tay nước ngoài và sự thất bại chóng vánh của nó sẽ khiến cho những hành động tương tự rất khó xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang tác chiến tại Syria mặc dù bị thiệt hại nhưng cũng chưa đến mức quá nặng nề, và những đơn vị tác chiến tại Idlib chỉ là bộ phận nhỏ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi.

Trang Avia-pro của Nga cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu tổn thất lớn nhất ở Syria kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia Arab này do hoạt động đánh phá dữ dội của máy bay chiến đấu Nga. Theo báo cáo, ít nhất 30 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương, ngoài ra còn có khoảng 20 xe bọc thép, nhiều xe tăng, xe tải quân sự cũng bị phá hủy. Nguồn tin từ hiện trường cho biết, máy bay chiến đấu và pháo binh của liên quân Syria - Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào binh lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các tay súng thánh chiến. Đòn tấn công mạnh mẽ đến mức khiến bên phòng thủ thậm chí không thể cố gắng rời khỏi một tòa nhà nhỏ, bởi vì họ có nguy cơ bị gây sát thương ngay lập tức. Trận oanh kích vào vị trí quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra trong nhiều giờ, sau đó có báo cáo rằng hàng chục xe cứu thương đã được tập trung tại tỉnh Hatay phía bên kia biên giới. Lý do cho việc này là hàng chục người chết và bị thương bởi cần phải được vận chuyển bằng đường bộ, do Syria và Nga không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng không phận để sơ tán. Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về những tổn thất to lớn ở Syria, nhưng các chuyên gia lo ngại kịch bản tồi tệ nhất sẽ diễn ra đó là khởi đầu của chiến dịch quân sự toàn diện. Nhưng trước đó còn có một nguy cơ lớn hơn đối với chính trường Thổ Nhĩ Kỳ, đó là các binh sĩ của họ có thể sẽ nổi dậy chống lại Tổng thống Erdogan khi bị buộc phải đối đầu với Nga. Trước đó cũng trang Avia-pro của Nga cho biết, hành động quân sự tại Syria do Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan phát động đã dẫn tới những tổn thất cực kỳ to lớn đối với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Mức độ thiệt hại ngay lúc này đã vượt xa so với dự tính ban đầu của Ankara do sự tham chiến quyết liệt của binh lính Syria và sự hỗ trợ hiệu quả của không quân Nga. Điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí đe dọa lật đổ Tổng thống Erdogan thông qua một cuộc đảo chính quân sự mới, điều này càng rõ ràng hơn với những diễn biến tại tỉnh Idlib trong ngày gần đây. Mặc dù vậy trái với nhận xét từ truyền thông Nga, các chuyên gia quốc tế nhận định rằng rất khó có khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan. Đặc biệt khi lực lượng vũ trang Ankara đã chinh chiến với tần suất khá dày đặc trong những năm vừa qua và đa phần vẫn tuyên bố trung thành với ông Erdogan. Hơn nữa cuộc đảo chính xảy ra gần nhất được cho là có bàn tay nước ngoài và sự thất bại chóng vánh của nó sẽ khiến cho những hành động tương tự rất khó xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang tác chiến tại Syria mặc dù bị thiệt hại nhưng cũng chưa đến mức quá nặng nề, và những đơn vị tác chiến tại Idlib chỉ là bộ phận nhỏ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi.