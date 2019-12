"Theo kế hoạch được Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe phê duyệt, 1 khu trục hạm được trang bị trực thăng và 2 trinh sát cơ P-3C sẽ được điều tới Trung Đông để thu thập thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của Nhật Bản di chuyển trong khu vực". "Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, Bộ Quốc phòng sẽ ban hành mệnh lệnh đặc biệt cho phép các lực lượng sử dụng vũ khí để bảo vệ các tàu gặp nguy hiểm", phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản thông báo hôm 27-12. Một số tàu thương mại quốc tế bị tấn công tại khu vực Trung Đông hồi tháng 5 và tháng 6, trong đó có tàu chở dầu Kokuka Courageous của Nhật Bản. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công song nước này phủ nhận. Quyết định đưa quân tới Trung Đông của Chính phủ Nhật Bản sẽ có hiệu lực đến ngày 26-12-2020, sau đó cần được gia hạn. Lực lượng Nhật Bản sẽ tuần tra tại vịnh Oman, vịnh Aden và khu vực phía Bắc biển Arab nhưng không hoạt động tại eo Hormuz, ngoài khơi Iran. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các chuyến bay tuần tra sẽ diễn ra vào tháng 1-2020 còn khu trục hạm sẽ làm nhiệm vụ vào tháng 2-2020. "Hòa bình ổn định tại Trung Đông vô cùng quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của thế giới, trong đó có Nhật Bản. Đảm bảo an toàn cho các tàu liên quan đến Nhật Bản đi lại an toàn ở Trung Đông, khu vực cung cấp năng lượng chính cho thế giới, là điều rất quan trọng", Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Tokyo. Các công ty nhập khẩu dầu khí và lọc dầu của Nhật hoan nghênh quyết định của chính phủ. Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Nhật Bản Takashi Tsukioka cho biết, quyết định của chính phủ "có tác động tích cực tới an toàn đi lại của các tàu tại Trung Đông" trong bối cảnh tình hình khu vực không thể đoán trước. Gần 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản hiện đến từ khu vực Trung Đông. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5-2018, sau đó áp đặt loạt lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế quốc gia Trung Đông tê liệt. Tuy nhiên, Nhật Bản chọn duy trì quan hệ thân thiện với Iran và không tham gia liên quân tuần tra ngoài khơi Iran theo lời kêu gọi của đồng minh Mỹ.

