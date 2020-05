Ngư lôi hạt nhân (hay còn gọi là tàu ngầm không người lái) mang tên Poseidon (Status-6) là 1 trong 5 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới của quân đội Nga. Nếu như tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik mang sự hủy diệt đến từ bầu trời thì ngư lôi hạt nhân Poseidon lại là "tử thần đến từ dưới nước". Phương tiện tác chiến không người lái này cũng được lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, cung cấp tầm hoạt động không giới hạn trên phạm vi khắp hành tinh. Khi được phóng từ tàu ngầm chiến lược Dự án 09852 - Belgorod, ngư lôi Poseidon có thể bí mật tiếp cận khu vực tấn công mà đối phương chẳng thể phát hiện do tiếng ồn mà nó tạo ra trong quá trình hoạt động là rất nhỏ. Với đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 100 MT (phương Tây cho rằng con số thực tế của Poseidon chỉ là 2 MT), nó sẽ tạo ra sóng thần hủy diệt toàn bộ các thành phố ven biển của Mỹ. Nhưng không chỉ có vậy, kể cả trường hợp đầu đạn của Poseidon là 2 MT thì nó vẫn có thể được sử dụng cho mục đích khác, đó là tấn công nhóm chiến hạm của đối phương. Báo chí Nga mới đây cho rằng, mặc dù thực tế là các nhóm tấn công tàu sân bay của hải quân Mỹ có sức mạnh rất đáng gờm, Nga vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng chỉ bằng một cú đánh. Phương án chống lại biên đội tàu chiến Mỹ trở nên khả thi nhờ việc sử dụng ngư lôi hạt nhân Poseidon, cung cấp mức độ hiệu quả lớn hơn nhiều so với các loại vũ khí khác. Theo các chuyên gia quân sự Nga, một ngư lôi hạt nhân mang theo đương lượng nổ 100 MT (hoặc có thể lên tới 200 MT) sẽ dễ dàng quét sạch một hạm đội khổng lồ. Sức mạnh kinh hoàng của ngư lôi hạt nhân Poseidon sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho kẻ thù, bất kể quy mô của nhóm tấn công tàu sân bay địch lớn đến đâu chăng nữa. "Quan điểm của Nga là ngư lôi hạt nhân Poseidon có khả năng gây ra một cú đánh với uy lực khủng khiếp, phương tiện này hoạt động dưới nước từ độ sâu hơn 1.000 m và có tốc độ 90 đến 100 hải lý/giờ", RIA Novosti dẫn lời chuyên gia quân sự Viktor Baranets.

Theo chuyên gia Baranets, Poseidon là vũ khí liên lục địa có khả năng dễ dàng đi vòng quanh địa cầu và khiến bờ biển đối phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Quan trọng hơn, vũ khí này tiến sát bờ biển của kẻ thù mà không thể bị phát hiện, nó sẽ "vùi mình" ở đó và chờ đợi thời cơ để tiến hành một cuộc tấn công. Ông Baranets tin rằng sau khi mệnh lệnh được gửi tới Poseidon, một vụ nổ hạt nhân sẽ xảy ra. Không chỉ một phễu nước khổng lồ phát sinh, mà cả một cơn sóng thần khủng khiếp sẽ cuốn trôi mọi thứ với sức mạnh khủng khiếp của nó. Xác suất kẻ địch có thể tránh được cuộc tấn công của Poseidon là bằng 0 và một làn sóng khổng lồ sẽ đơn giản là phá hủy hạm đội của kẻ thù với lực sát thương rất mạnh, trang Lenta của Nga nhận định.

