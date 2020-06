Tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon của Mỹ là một phương tiện tác chiến rất lợi hại, tuy nhiên hiện tại nó đã không còn là vấn đề lớn đối với quân đội Nga. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của hệ thống MANPADS mang tên Verba trong biên chế lực lượng vũ trang Nga, vũ khí này được tuyên bố có khả năng phá hủy máy bay chiến đấu Mỹ với xác suất gần như 100%. "Để theo dõi và bắn hạ thực tế bất kỳ vật thể bay nào, hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba thế hệ mới nhất đã được đưa vào lực lượng tác chiến của quân đội Nga". "Nguồn tin quân sự cho biết, một lô hàng tên lửa phòng không vác vai loại này đã được cung cấp cho một trong những đơn vị phòng không ở khu vực Buryatia". "Theo các chuyên gia, Verba là vũ khí tiên tiến nhất trong phân khúc, vượt xa mọi sản phẩm tương tự của phương Tây và thế hệ trước, bao gồm các tổ hợp Strela và Igla về khả năng chiến đấu", hãng tin TASS đưa ra bình luận. Tổ hợp vũ khí hiện đại này có thiết kế đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả cao trong cuộc chiến chống lại hầu hết mọi mục tiêu xuất hiện trong khu vực chịu ảnh hưởng. Hơn nữa phạm vi tác chiến của tên lửa phòng không vác vai Verba cũng rất ấn tượng, những thông số cơ bản bao gồm tầm xa 6 km và chiều cao tác chiến tối đa lên tới 3,5 km. Báo chí Nga cho rằng một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sắm các tổ hợp Verba, khi nhận ra Moskva phát triển vũ khí đặc biệt này để chống lại máy bay do Mỹ sản xuất và các đối thủ tương tự. Mặc dù Nga rất tự tin với tên lửa Verba của mình nhưng phương Tây cho rằng "sự ưu việt" của nó chỉ là trên giấy, hơn nữa so sánh thông số kỹ chiến thuật cơ bản cũng như thành tích thực chiến thì còn thua xa loại Yerli của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ hợp MANPADS Yerli do hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là Roketsan và Aselsan hợp tác sản xuất, nó được coi là vượt trội so với cả FIM-92 Stinger của Mỹ lẫn 9K333 Verba của Nga. Điểm đặc biệt của tên lửa Yerli đó là khi chiến đấu, thiết bị phóng không triển khai độc lập mà được kết nối với bộ khí tài đặc biệt bằng dây dẫn. Ngoài đầu dò ảnh nhiệt hồng ngoại (IR) truyền thống thì tên lửa còn bắt được mục tiêu thông qua nhận diện tia cực tím (UV), phương thức này miễn nhiễm với mọi biện pháp đối kháng điện tử phổ biến ngày nay. Các thông số kỹ thuật khác của tên lửa phòng không vác vai Yerli bao gồm tầm bắn 6 - 8 km, trần bay 4 km, vận tốc tối đa trên Mach 2 và có độ cơ động rất tốt. Theo nhận định, Yerli chính là vũ khí đã bắn hạ một chiếc Su-25SM3 tối tân của Nga tại Idlib, máy bay bị rơi khi đó mang đầy đủ thiết bị tác chiến điện tử rất tinh vi mà theo lý thuyết sẽ đánh bại đầu dò của toàn bộ các loại MANPADS.

