Báo chí Nga trong biết, trong thời gian qua, máy bay trinh sát của Mỹ đã gia tăng tần suất do thám căn cứ không quân Hmeimim với số lượng 3 - 4 phi vụ mỗi tuần. Mặc dù hoạt động từ cự ly khá xa nhưng nhờ các thiết bị trinh sát hiện đại mà máy bay Mỹ vẫn cung cấp được những bức ảnh với độ phân giải cao về sân bay quân sự Nga. Thậm chí mới đây, Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ còn công bố những hình ảnh rõ nét về việc chiến đấu cơ Nga cất cánh từ căn cứ Hmeimim tới Libya, khiến Moskva cảm thấy rất bối rối. Theo đánh giá từ giới quân sự Nga, hoạt động của của máy bay trinh sát Mỹ gây ra mối đe dọa tiềm tàng rất nghiêm trọng cho lực lượng hàng không - vũ trụ nước này. Ngoài trinh sát hình ảnh, Bộ Quốc phòng Nga còn đặc biệt lo ngại viễn cảnh máy bay bay Mỹ sẽ thu thập được mẫu dữ liệu sóng điện từ của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, từ đó tìm ra cách "bịt mắt" chúng. Trước tình hình trên, phía Nga cho rằng họ không thể "nhắm mắt" để mặc máy bay gián điệp Mỹ hoạt động tự do gần căn cứ quân sự quan trọng bậc nhất của mình như trước nữa. Hành động phản kháng mạnh nhất của Nga diễn ra hôm 26/5, khi 2 tiêm kích đa năng Su-35 "khóa chặt" máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon ở ngoài khơi Syria trong hơn 1 giờ đồng hồ. Phi hành đoàn của chiếc P-8 cáo buộc tiêm kích Nga có hành động "thiếu chuyên nghiệp" và gây nguy hiểm cho họ, vì cự ly kèm sát như vậy khiến máy bay không thể chuyển hướng. Nhưng có vẻ như nhận thấy biện pháp này chưa thực sự hiệu quả, trong nước nga đã xuất hiện thêm tiếng nói yêu cầu thiết lập vùng cấm bay ngoài khơi Syria và sẵn sàng bắn hạ máy bay vi phạm. Căng thẳng càng gia tăng khi anh hùng nước Nga - phi công thử nghiệm Anatoly Knyshov đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga phải đưa ra phản ứng cứng rắn hơn "đối với bất kỳ sự khiêu khích nào từ máy bay trinh sát Mỹ". Theo phi công Knyshov, máy bay Mỹ nên bị bắn hạ ngay lập tức nếu có hành động đe dọa làm tổn hại đến lợi ích của Nga tại Syria, nhất là trong hoàn cảnh Moskva có đầy đủ vũ khí và nhân lực cần thiết. "Chúng tôi sẽ làm những gì có lợi cho mình. Người Mỹ cần phải tiết chế sự kiêu ngạo vượt giới hạn của họ khi cố gắng áp đặt ý kiến và mệnh lệnh của mình trên khắp thế giới". "Người Mỹ đang nói về những hành động thiếu chuyên nghiệp của các phi công Nga. Trong trường hợp cụ thể, tôi sẽ lập luận theo cách này, đáng lẽ máy bay Mỹ phải bị bắn hạ, sau đó mọi thứ sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn". "Nếu phát sinh tình huống nêu trên, phía Mỹ vẫn phải chịu trách nhiệm vì họ đã cho phép bản thân bay đến nơi mà chính mình gây ra nguy hiểm", ông Knyshov bình luận. Mặc dù đã có tuyên bố rất cứng rắn từ Nga, nhưng đa phần ý kiến đều cho rằng hành động này chỉ nhằm mục đích "lên gân" mà thôi, Nga chẳng thể bắn hạ máy bay Mỹ khi chúng vẫn hoạt động ở không phận quốc tế. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự Nga tại Địa Trung Hải có quy mô rất nhỏ so với Mỹ, Moskva không đủ khả năng thiết lập vùng cấm bay cũng như chống trả đòn phản công từ Washington nếu chủ động đẩy căng thẳng lên cao.

