Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố thử nghiệm tên lửa siêu thanh thế hệ mới. Trước đó Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu đã lần đầu tiên nói về vũ khí bay nhanh hơn 17 lần so với tốc độ âm thanh, tức là vượt xa những tên lửa nhanh nhất ngày nay. Các quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng quá trình thử tên lửa siêu thanh đang thực sự được tiến hành. Cần lưu ý thêm, bài kiểm tra chuyến bay đầu tiên của vũ khí mới nhất đã diễn ra vào tháng 3 năm nay. Thông tin sơ bộ cho biết bài đánh giá đã thành công. Trong một phần của quỹ đạo (phía trên Thái Bình Dương), tên lửa siêu tốc đã đạt tới con số Mach 17 mà Tổng thống Trump từng thông báo cho công chúng. Được biết các bài kiểm tra sẽ kéo dài ít nhất 2 năm nữa, giới quân sự nói thêm, một tên lửa siêu thanh với tính năng ưu việt như vậy không có khả năng phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ trước năm 2023. Như vậy tại Mỹ, họ đang cố gắng thực hiện một chương trình mà theo đó sẽ cho phép nước này với bắt kịp với Nga và Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu vượt âm. Điều này bất chấp thực tế là một vài năm trước tại Washington, báo chí đã tuyên bố rằng Nga không đủ khả năng chế tạo vũ khí tương tự và lời phát biểu của ông Vladimir Putin về chủ đề này là tin giả. Vấn đề được quan tâm tiếp theo đó là phản ứng của Nga sau thông tin Mỹ thử thành công vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới, giới chuyên môn dự đoán Moskva sẽ sớm có hành động đáp trả. Theo truyền thông Nga, việc dự tính bàn giao tổ hợp phòng không S-500 Prometheus cho quân đội nước này khiến cho những phát triển tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ siêu vượt âm hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Dự kiến trong vài tháng tới, Nga sẽ nhận được một hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn mục tiêu đang bay với tốc độ Mach 17 (hoặc khoảng 21 nghìn km/h). Khả năng thực sự của S-500 không được tiết lộ do tính bí mật của vũ khí này, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng đây chưa phải là giới hạn của Prometheus. Nhiều chuyên gia nhận định, S-500 thậm chí được thiết kế để đánh bại các mục tiêu bay với tốc độ lên tới Mach 25, tức là đủ sức bắn hạ đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhanh nhất. Chính vì vậy, vũ khí siêu thanh thế hệ mới của Mỹ, mà Tổng thống Trump từng gọi là "tên lửa siêu việt" bị đánh giá là quá yếu so với hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga. "Vào thời điểm tên lửa nhanh hơn 17 lần so với tốc độ âm thanh và được mệnh danh là siêu vũ khí của Tổng thống Donald Trump chính thức vào biên chế, Nga sẽ có vũ khí để đánh chặn chúng". Thông tin trên được chuyên gia quân sự Igor Korotchenko khẳng định. Theo ông, việc đánh chặn mục tiêu như vậy hoàn toàn nằm trong tầm tay của S-500 Prometheus. Vị chuyên gia lưu ý thêm rằng ngay cả tổ hợp S-400 Triumf đã có thể tấn công mục tiêu ở tốc độ lên tới Mach 14, và do vậy không có gì nghi ngờ về khả năng của S-500 vốn ưu việt hơn nhiều.

