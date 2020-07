Bất chấp những cảnh báo gửi tới Ankara về việc không can thiệp vào cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyển máy bay không người lái tấn công (UCAV) sang một trong những căn cứ không quân của quân đội Azerbaijan. Theo báo chí Nga, họ đang nói về ít nhất 6 chiếc UCAV hiện đại. Ngoài ra theo một số thông tin, còn có 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Với hành động trên của Ankara, Nga đã quyết định trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan bằng cách bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung với Armenia, bao gồm cả việc cung cấp nhiều vũ khí khác nhau cho đối tác. Truyền thông Nga cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào sẽ đều được coi là hành động xâm lược công khai chống lại Nga, và điều này đe dọa mang lại cho Tổng thống Erdogan với những vấn đề rất lớn. "Lực lượng vũ trang Armenia cùng với quân đội Nga, cụ thể là căn cứ quân sự số 102 có chương trình hoạt động chung trong khuôn khổ các cuộc tập trận trên cả lãnh thổ Armenia và tại những căn cứ huấn luyện khác". "Một lực lượng lớn sẽ được điều động đến tham gia cuộc tập trận này, họ có quy mô của một trung đoàn, bao gồm xe tăng, pháo binh, lực lượng lính bắn tỉa", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Armenia cho biết. Phía Nga cũng xác nhận thông tin này, lưu ý rằng cuộc tập trận đã bắt đầu có liên quan đến sự cần thiết phải thực hiện một hành động chung để bảo vệ biên giới Nga khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Sự kiện này được lên kế hoạch để đánh giá khả năng của lực lượng vũ trang, nhằm đảm bảo an ninh quân sự ở phía Tây Nam Liên bang Nga". "Khu vực này vẫn còn mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng, hoạt động trên để chuẩn bị cho cuộc tập chỉ huy chiến lược mang tên Kavkaz 2020", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói thêm. Cần làm rõ rằng các máy bay trực thăng quân sự của Nga trước đó đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Armenia, sự xuất hiện của chúng không cho phép Azerbaijan sử dụng vũ khí phòng không và pháo binh. Điều này rõ ràng khiến Baku nhận ra rằng leo thang căng thẳng có thể dẫn đến một cuộc xung đột rất nghiêm trọng với Nga, đặc biệt sau khi tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được thông báo đã xuất hiện. Trong diễn biến khác, các hệ thống phòng không của Armenia đã lập thành tích bắn hạ khoảng 15 máy bay không người lái của phía Azerbaijan trong vòng chưa đầy một tuần. Trong bức ảnh được đăng tải, có thể thấy một máy bay không người lái của Azerbaijan bị bắn hạ trên lãnh thổ Armenia, đây là một chiếc UAV do thám Orbiter-3 do Israel sản xuất. Đáng chú ý là hiện Armenia chủ yếu triển khai các hệ thống phòng không tầm ngắn hoặc pháo cao xạ, mặc dù quốc gia này có các tổ hợp tên lửa tầm trung do Liên Xô sản xuất, và thậm chí cả hệ thống S-300 tầm xa tối tân. Mặt khác, các chuyên gia cũng chú ý đến những tổn thất nghiêm trọng của quân đội Armenia, theo đại diện Bộ Quốc phòng Azerbaijan, đối phương đã mất ít nhất 100 quân nhân và khoảng 200 người khác bị thương.

