15.000 binh sĩ Nga vẫn tổ chức tập luyện chuẩn bị cho duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Guardian cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số nhà lãnh đạo khác đến tham dự lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Nhưng đối với 12 triệu dân Moscow đang bị phong tỏa trong căn hộ của họ vì đại dịch Covid-19, việc chuẩn bị cho duyệt binh đã gây lo ngại ở Nga. Trong một video rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy 15.000 binh sĩ xếp hàng tại khu tập luyện Alabino ở ngoại ô Moscow, nơi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đang tổ chức các buổi tập duyệt cho sự kiện, lần gần đây nhất diễn ra vào ngày 1-4. “Có bao nhiêu người ở đây, 15.000 người? Họ đã nói rằng không được tụ tập quá 50 người mà, không một ai đeo khẩu trang”, một người quay video giấu tên nói. Tổng công tố viên Nga nói rằng thông tin cuộc duyệt binh có thể bị hủy bỏ ở một số khu vực của Nga do dịch bệnh Covid-19 là tin giả. Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Nga viết rằng cuộc diễu binh ngày chiến thắng được lên kế hoạch kèm theo biện pháp vệ sinh và sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho binh sĩ, bao gồm kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Tất cả binh sĩ tham gia tập duyệt đều hừng hực khí thế, với mong muốn tham gia vào sự kiện lịch sử và đang tập luyện bằng cả trái tim, Keith Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Pháp, ông Macron, người rất muốn xây dựng lại mối quan hệ với Tổng thống Putin đã nhận lời tham dự, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Robert O'Brien. Tuy nhiên, với hơn 7.500 người tử vong do Covid-19 ở Pháp, dường như Tổng thống Macron ít có khả năng sẽ tham dự. Trong khi đó diễn biến Covid-19 ở Nhật ngày càng phức tạp, truyền thông nước này cũng cho biết Thủ tướng Abe đã bỏ kế hoạch đến Nga. Điện Kremlin nói rằng họ hiểu nếu khách mời chọn không tham dự và cho biết thêm họ đang xem xét một số tùy chọn, bao gồm diễu hành không có khán giả hoặc hoãn sự kiện đến tháng 8.

